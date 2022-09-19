Посольство Франции приспустило флаг в связи с национальным трауром в КР

Посольство Франции в Кыргызстане приспустило свой флаг в связи с национальным трауром по погибшим во время приграничного конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом нашему изданию vb.kg сообщил посол Франции в КР господин Франсуа Делуас.

По его словам, Франция солидарна с кыргызским народом и разделяет горе людей.

Напомним, президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об объявлении 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном. На всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений КР за рубежом указано приспустить государственные флаги КР и рекомендовано учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.