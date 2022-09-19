Погода
$ 81.71 - 82.71
€ 83.02 - 84.02

Посольство Франции приспустило флаг в связи с национальным трауром в КР

156  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посольство Франции в Кыргызстане приспустило свой флаг в связи с национальным трауром по погибшим во время приграничного конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом нашему изданию vb.kg сообщил посол Франции в КР господин Франсуа Делуас.

По его словам, Франция солидарна с кыргызским народом и разделяет горе людей.

Напомним, президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об объявлении 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном. На всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений КР за рубежом указано приспустить государственные флаги КР и рекомендовано учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422722
Теги:
посольство, Франция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  