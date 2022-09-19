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Молодежь из КР приняла участие в саммите, который проходил в Нью-Йорке

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- Назгуль Абдыразакова
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В Нью-Йорке прошел трехдневный саммит, где приняла участие молодежь из Кыргызстана. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

По ее данным, ЮНИСЕФ совместно с министерством науки и образования КР провели опрос по вопросам образования среди молодежи для участия в саммите по трансформации образования, который прошел под эгидой генерального секретаря ООН.

Опрос был проведен через платформу U-Report с участием 2,158 подростков и молодежи. Он был направлен на то, чтобы выслушать их мнения, проблемы и ожидания относительно плана правительства по образованию в стране, особенно в период после COVID-19. Более 90 процентов респондентов заявили, что правительству следует оказать дополнительную поддержку, чтобы все дети могли получить базовые навыки чтения и математики в начальной школе. Это одна из основных проблем, которые были рассмотрены на саммите ООН, поскольку в настоящее время мир сталкивается с глобальным кризисом обучения, и только половина 10-летних детей в странах с низким и средним уровнем дохода способны читать простые тексты.

Согласно недавно опубликованному глобальному отчету ЮНИСЕФ "Действительно ли дети учатся?", в Кыргызстане менее половины детей, посещающих 3-й класс, имеют базовые навыки чтения и счета.

Помимо качества образования, молодежь беспокоит ограниченность финансовой помощи студентам. Многие отмечали, что детям необходимо покупать книги и другие школьные принадлежности, и предлагали освободить от выплат малообеспеченные семьи. "Не все дети могут ходить в школу, потому что у родителей нет денег, чтобы их одеть, обеспечить школьными принадлежностями. В школе тоже надо платить за ремонт и всякие мелочи, поэтому было бы неплохо дать таким детям льготы, и освободить их от платы за ремонт и охрану", - написал один из Ю-репортеров.

Еще один вывод заключается в том, что только одна треть Ю-Репортеров имеет четкое представление о том, что означает инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями и детей с особыми потребностями. Это говорит о том, что сектору образования необходимо активизировать свои усилия по продвижению справедливости и инклюзивности на уровне системы и школы.

Голоса молодежи, отраженные в этом глобальном опросе Ю-Репорт, были включены в Глобальную молодежную декларацию, документ, в котором подчеркиваются требования молодых людей в отношении глобальных обязательств в отношении образования. Глобальная молодежная декларация и заявление Генерального секретаря ООН о концепции преобразования образования стали ключевыми документами Саммита по трансформации образования в ходе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.


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URL: https://www.vb.kg/422725
Теги:
молодежь, саммит, США, Кыргызстан, ООН, ЮНИСЕФ
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