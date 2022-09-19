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В Аламудунском районе задержан подозреваемый за серийные кражи

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- Назгуль Абдыразакова
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В ОВД Аламудунского района заявлением обратилась Х.А. проживающая в селе Пригородное, о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые из дома похитили домашние вещи и оргтехнику. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Аламудунского района по признакам преступления предусмотренного 205 УК Кыргызской Республики и возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ОУР ОВД Аламудунского района задержан ранее неоднократно судимый гражданин А.Ж. 1999 г.р., который водворен изолятор временного содержания. Также установлено что А.Ж. причастен еще в нескольким кражам совершенные на территории Аламудунского района и города Бишкек. Следствие продолжается.

В настоящее время сотрудниками милиции не исключается факт причастности подозреваемого еще к другим аналогичным фактам кражи Чуйской области в связи, с чем ГУВД Чуйской области обращается к гражданам: "Если вы пострадали от действий гражданина А.Ж., просим обратиться по телефонам: дежурная часть ОВД Аламудунского района 0312 36-35-27, 0312 36-35-23.


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URL: https://www.vb.kg/422726
Теги:
Аламудунский район, кража, Кыргызстан
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