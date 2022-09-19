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Президент обратился к народу в связи с вооруженным конфликтом на границе

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- Бермет Таалайбекова
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Глава государства Садыр Жапаров сегодня, 19 сентября, сделал обращение к народу Кыргызстана в связи с вооруженным конфликтом 14–17 сентября 2022 года на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Приводим текст обращения президента:

"Дорогие кыргызстанцы!

Уважаемые соотечественники!

Наш народ не раз доказывал свой высокий дух и единство при преодолении испытаний, выпадавших на долю Отечества. В каждом из нас живет дух Манаса, и никто не сможет разрушить ценности народа! Во время вторжений мы смогли показать всему миру сплоченность и единство народа.

Защита Родины - это священный долг, ответственность и честь. И у каждого из нас болит сердце, когда храбрые сыны нашего народа ценой своей крови, защищают границы страны. Матерям павших воинов, любивших Родину больше жизни, хочу сказать: вы воспитали настоящих героев, и я склоняю перед вами голову. Подвиг каждого из них навсегда останется в памяти кыргызского народа.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким каждого воина, погибшего при защите Родины.

Крепитесь! Сегодня весь кыргызский народ склоняет головы, скорбит, искренне благодарит и гордится своими мужественными сынами.

Каждый мужчина четко знает свое предназначение, это - встать в строй в трудную минуту и защитить свое Отечество от вражеского вторжения.

Никто не может нарушить наши границы, когда на ее защите стоят благородные сыновья. Мы твердо в это верим.

Государство возьмет на себя заботу о будущем их семей и детей.

Услышав о кровавых столкновениях на баткенской границе, каждый гражданин страны выразил свое неравнодушие к действиям захватчиков. Соотечественники со всей республики по собственной инициативе организуют и отправляют в Баткен всевозможную помощь. Преклоняюсь перед таким крепким единством нашего народа!

В настоящее время все государственные органы работают в усиленном режиме и заботятся о выздоровлении соотечественников, пострадавших в результате событий.

Слава Богу, наша казна не пуста. Сил у государства достаточно для полного обеспечения потребностей военнослужащих и граждан, вынужденных переселиться в связи со сложившейся ситуацией.

Еще два года назад нашим военнослужащим не хватало оружия и боеприпасов, они носили старую форму, но сегодня все изменилось. Армия становится мощнее во всех отношениях, обретая крепость как с моральной, так и материальной стороны для обеспечения безопасности государства.

У страны имеются средства для незамедлительного восстановления разрушенных и сожженных в ходе конфликта домов. За короткий промежуток времени мы заметно укрепились, и это сильно беспокоит как внутренних, так и внешних врагов.

На данный момент смертоносная стрельба в приграничной зоне прекратилась, но в интернет-пространстве продолжают публиковаться различные провокационные высказывания. Необходимо помнить, что слухи, направленные на искажение действительности и общественного мнения, имеют определенную цель - охладить отношения нашего гостеприимного народа с другими сотрудничающими с нами странами.

Дорогие кыргызстанцы, наши предки всегда придавали большое значение словам. Не поддавайтесь на провокационную информацию в Интернете. Говорят, что "Ярость - враг, а ум - друг", поэтому не попадайтесь в ловушку тех, кто разжигает гнев, не верьте в предположения и непроверенную информацию. Не слушайте речи провокаторов, которые клевещут на наших стратегических партнеров, дружественные страны и солидарные нам народы.

При сегодняшней неспокойной ситуации я призываю вас верить только информации, предоставляемой официальными органами, поскольку в данное время пограничная и информационная безопасность находятся под пристальным контролем.

Постепенно решаются спорные вопросы, связанные с границами нашего государства. Как известно, все участки на границах с Республикой Узбекистан урегулированы, и остается только официально их задокументировать. Сегодня только территории, граничащие с Республикой Таджикистан, не конкретизированы и вызывают проблемы. Мы продолжаем прилагать усилия по урегулированию спорных вопросов на кыргызско-таджикской границе только мирным путем.

Еще один момент, о котором стоит упомянуть: призываю к спокойствию мужчин и юношей, желающих отправиться в Баткен. Не думайте, что военный потенциал государства остался на прежнем уровне. Слава Богу, сегодня армия находится в другом состоянии. У нас имеются мужественные воины и достаточно сил, чтобы дать отпор нарушителям границ. Об этом свидетельствует факт, что те, кто вторгся на нашу землю, получили достойный отпор и свое наказание. Мы просим народ сохранять внутреннее спокойствие и поддерживать действия властей и вооруженных сил своим единством.

Дорогие кыргызстанцы!

Если мы будем едины и дружны, то преодолеем все трудности.

Да крепнет наша солидарность и единство! Да поддержит нас дух Манаса! Пусть будет светлым будущее нашего любимого Кыргызстана, пусть всегда будет мир на баткенской земле!".


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URL: https://www.vb.kg/422728
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, президент, приграничные конфликты, Кыргызстан
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