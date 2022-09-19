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За неделю в КР зарегистрировано 78 случаев COVID-19

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане с 12 по 18 сентября было зарегистрировано 78 случаев COVID-19. Об этом сообщил Штаб КР по COVID-19.

По данным департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения:

госпитализированы - 13 человек;

амбулаторное лечение получают - 65 человек.

На 37 неделю 2022 года, согласно матрице оценки риска, все области находятся в зеленой зоне.

Эффективное репродуктивное число за последнюю неделю составляет менее 1, что говорит о спаде заболеваемости.

За 8 месяцев и 18 дней 2022 года всего зарегистрировано 21 250 случаев COVID-19, из них 19 244 (90,6 процента) подтвержденных лабораторно и 2006 (9,4 процента) - подтвержденных клинико-эпидемиологически.


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URL: https://www.vb.kg/422731
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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