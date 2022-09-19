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Урмамбетов координирует работу ОВД и следственных групп в Баткене

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Октябрь Урмамбетов координирует работу по обеспечению общественной безопасности органами внутренних дел и деятельности следственных групп, по осмотру жилых помещений, государственных зданий, торговых точек, пострадавших от вторжения Таджикистана и последующему установлению ущерба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в настоящее время совместные патрули, состоящие из сотрудников МВД Кыргызстана и Республики Таджикистан, круглосуточно проводят разъяснительную работу с населением для охраны и поддержания правопорядка.

Генеральной прокуратурой Кыргызстана возбуждено уголовное дело по статье 402 (преступления против мира) УК КР.

По словам замглавы МВД, в Баткенской области сформирована межведомственная следственная группа для проведения всестороннего и тщательного расследования обстоятельств, повлекших нападение Таджикистана. В состав группы входят представители МВД, генеральной прокуратуры, военной прокуратуры, представители органов местного самоуправления, МЧС и Министерства обороны. Сформированная группа осуществляет обследование пострадавших сёл.

На сегодняшний день проведен тщательный осмотр пятнадцати объектов (жилые дома и торговые центры), пострадавших во время обстрелов, приняты меры по установлению ущерба.

Ведется контроль за рациональным и правильным распределением гуманитарной помощи в Баткенскую область. Милиция Баткенской области и Внутренние войска МВД КР обеспечивают общественную безопасность, осуществляют круглосуточное патрулирование, ситуация находится под полным контролем.

В пострадавших селах Баткенского и Лейлекского районов проводится работа по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов.


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URL: https://www.vb.kg/422737
Теги:
Генеральная прокуратура, МВД, Кыргызстан
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