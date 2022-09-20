Погода
$ 82.70 - 83.70
€ 83.02 - 84.02

Российская армия примет на вооружение новый пистолет от "Калашникова"

228  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство обороны России может принять на вооружение новый пистолет от "Калашникова". Об этом сообщает РИА Новости.

"Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного", - заявил в разговоре с журналистами президент концерна "Калашников" Алан Лушников. По словам Лушникова, ПЛК и его модульная версия уже были приняты на вооружение в другие силовые ведомства - МВД и Росгвардию соответственно.

Руководитель организации отметил, что после подписания контрактов на поставку с МВД и Росгвардией "Калашников" планирует начать поставки этих изделий.

Пистолет Лебедева компактный (ПЛК) разработан под патрон 9х19 миллиметров, модель имеет длину 180 миллиметров и массу 720 граммов. Пистолет оснащен подствольной планкой Пикатинни, которая позволяет установить на оружие фонарь. Вместимость магазина составляет 14 патронов.

МВД России приняло на вооружение пистолет Лебедева в октябре 2021 года. Оружие заменило "морально устаревший" пистолет Макарова (ПМ), который ведомство использовало более 70 лет.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422740
Теги:
оружие, Россия, армия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  