Трагедия на госгранице. Артем Новиков выразил соболезнования

Председатель правления Российско-Кыргызского фонда Артем Новиков выразил соболезнования семьям погибших во время вооруженного конфликта на госгранице Кыргызстана и Таджикистана.

"Кыргызстан в трауре. Очередной приграничный конфликт унес жизни 59 наших земляков, пострадало 163, десятки тысяч эвакуировано. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших! Я разделяю с вами горечь утраты. Сейчас весь Кыргызстан молится за здоровье раненых, надеемся на скореейшее их выздоровление.

На долю жителей Баткена, к сожалению, в последние годы выпали тяжелейшие испытания. Я глубоко восхищен мужеством баткенцев. Все, чего они хотят, это честно работать и воспитывать своих детей. Искренне любят землю, где родились, и где испокон веков жил кыргызский народ.

Точно знаю, что наше государство со своей стороны прилагает все усилия для решения приграничных вопросов. Сплотившись, мы сможем преодолеть все невзгоды и трудности. Наши отцы и деды вместе строили нашу страну, и наш долг вместе восстановить Баткен" -говорится в сообщении Новикова.