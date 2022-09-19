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Трагедия на госгранице. Артем Новиков выразил соболезнования

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель правления Российско-Кыргызского фонда Артем Новиков выразил соболезнования семьям погибших во время вооруженного конфликта на госгранице Кыргызстана и Таджикистана.

"Кыргызстан в трауре. Очередной приграничный конфликт унес жизни 59 наших земляков, пострадало 163, десятки тысяч эвакуировано. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших! Я разделяю с вами горечь утраты. Сейчас весь Кыргызстан молится за здоровье раненых, надеемся на скореейшее их выздоровление.

На долю жителей Баткена, к сожалению, в последние годы выпали тяжелейшие испытания. Я глубоко восхищен мужеством баткенцев. Все, чего они хотят, это честно работать и воспитывать своих детей. Искренне любят землю, где родились, и где испокон веков жил кыргызский народ.

Точно знаю, что наше государство со своей стороны прилагает все усилия для решения приграничных вопросов. Сплотившись, мы сможем преодолеть все невзгоды и трудности. Наши отцы и деды вместе строили нашу страну, и наш долг вместе восстановить Баткен" -говорится в сообщении Новикова.


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URL: https://www.vb.kg/422741
Теги:
Баткенская область, приграничные конфликты, соболезнование, Артем Новиков
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