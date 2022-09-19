Генпрокуратурой возбуждено дело по статье "Преступление против мира"

Генеральной прокуратурой Кыргызстана возбуждено уголовное дело по статье 402 (преступления против мира) УК КР. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы МВД Октябрь Урмамбетов.

По его словам, в Баткенской области сформирована межведомственная следственная группа для проведения всестороннего и тщательного расследования обстоятельств, повлекших нападение Таджикистана.

В состав группы входят представители МВД, Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры, органов местного самоуправления, МЧС и Министерства обороны. Сформированная группа осуществляет обследование пострадавших сел.