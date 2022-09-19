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Аскар Акаев: Эмомали Рахмон оказался неблагодарным лидером нации

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- Бакыт Басарбек
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Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев прокомментировал вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе. По его мнению, нападение Таджикистана не случайно, а является результатом заранее спланированного и тщательно подготовленного акта агрессии:

"Дорогие соотечественники!

В этот скорбный день памяти героев Баткенских сражений погибших при исполнении своего священного долга перед Отчизной по защите его государственных границ, его суверенитета, вместе с Вами я также склоняю голову перед их светлой памятью и выражаю свои глубокие соболезнования их семьям, родным и близким! Пусть земля родная, которую они защищали, упокоит их души, а память об их героических свершениях навсегда будут жить в народных сказаниях!

Я так же, как и все Вы восхищалось мужеством, отвагой и выучкой наших героев – пограничников, которые смогли противостоять агрессии со стороны регулярных военных формирований Таджикистана, дать им достойный отпор и не уступить ни пяди родной Земли! Спасибо героям – пограничником Кыргызстана!

Очевидно, нынешний вооруженный конфликт навязанный таджикской стороной не был случайным, возникшим на самой границе. Это вооруженное нападение является результатом заранее спланированного и тщательно подготовленного акта агрессии.

Во- первых, оно, как и прежние вооруженные нападения с таджикской стороны, было приурочено к саммиту ШОС в Самарканде, чтобы легитимизировать процесс силового решения решения пограничных вопросов.

Во – вторых, задействование в вероломном нападении регулярных армейских сил, оснащенных тяжелым вооружением – танками, самолетами, и реактивными системами залпового огня, не могло произойти без ведома главнокомандующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона

В-третьих, и это крайне возмутительно, вооруженное вторжение на территорию Кыргызстана было целенаправленно использовано для варварского уничтожения гражданской инфраструктуры – школ, медпунктов, детских садов, жилых домов и домохозяйств, мостов и оросительных систем, а также запугивания местного населения, чтобы вытеснить его из приграничных селений и районов. Ведь хорошо известно, что во всем мире границу в первую очередь держит местное население.

Стало также очевидным, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон поставил цель решить пограничные вопросы с Кыргызстаном в свою пользу путем силового давления, провоцирования военных конфликтов. Президент Э.Рахмон оказался неблагодарным лидером нации. Он забыл, что 30 лет назад, в самое трудное время для таджикской государственности, когда там шла гражданская война, именно Кыргызстан и кыргызстанцы оказали самую большую помощь и поддержку – политическую, моральную и гуманитарную братскому таджикскому народу. Он забыл, что ровно 25 лет назад именно в Бишкеке состоялось его примирение с лидерами объединенной таджикской оппозиции, положившее конец гражданской войне и давшее начало мирной созидательной жизни в Таджикистане. Я уверен, что Всевышний и сам дружественный народ Таджикистана накажут президента Э.Рахмона за его агрессивные действия против Кыргызстана и кыргызского народа. Он безусловно мог решить пограничные вопросы с Кыргызстаном мирным цивилизованным путем, путем политико-дипломатических переговоров, демаркации и делимитации границы по общепризнанным международным правилам. Но он выбрал другой бесперспективный путь – путь силового решения. Он забыл, что кыргызский народ имеет более чем двухтысячелетнюю государственность и за это время он выдержал гораздо более трудные испытания судьбы и выходил победителем! Я хотел бы завершить свое обращение к Вам слова широко известной формулы: "Наше дело правое и победа будет за нами!"

Дорогие соотечественники!

В этот трудный час испытаний я призываю Вас к единству и сплочению, к сохранению социально – политической стабильности в Республике! Это главные условия для успешного решения всех проблем, стоящую перед нашей Республикой!", - говорится в обращении Акаева


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URL: https://www.vb.kg/422750
Теги:
Аскар Акаев, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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