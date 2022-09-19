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Ташиев в Таджикистане освободил четырех пограничников Кыргызстана

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- Бакыт Басарбек
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Органами власти Баткенской области во главе главе заместителя Председателя кабинета министров – руководителя ГКНБ КР генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева продолжается работа по обеспечению двусторонних кыргызско-таджикских договоренностей о прекращении огня, отвода сил и стабилизации обстановки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в рамках обеспечения безопасности населения приграничных районов Камчыбеком Ташиевым поддерживаются постоянные контакты со своим таджикским коллегой.

"Сегодня во второй половине дня Камчыбек Ташиев совместно с представителями силовых структур и областных властей находился на территории Таджикистана, где по результатам соответствующих переговоров договорился об освобождении четырех военнослужащих погранслужбы ГКНБ КР, захваченных таджикской стороной.

По состоянию на 21:00 часов 19 сентября председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев вернулся на территорию Кыргызской Республики вместе с четырьмя освобожденными им пограничниками, через пункт пропуска Кызыл-Бел Баткенской области", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/422752
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Таджикистан, Кыргызстан
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