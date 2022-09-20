Конфликт на границе. Обстановкка относительно стабильная

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на 8.00 19 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области характеризуется как относительно стабильная.

Ночь с 19 на 20 сентября прошла спокойно, без происшествий.

Подразделения Пограничной службы ГКНБ, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы, продолжают нести службу в усиленном режиме.

По итогам переговоров между делегациями Кыргызстана и Таджикистана рабочие комиссии сторон продолжат проведение мероприятий по деэскалации обстановки и проверке исполнения ранних договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от линии государственной границы в места их постоянной дислокации границы.

Рабочие комиссии также рассмотрят предложения и решения, принятые в ходе встречи.