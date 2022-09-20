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Подписан протокол по урегулированию конфликта на границе КР и РТ

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- Канат Кожоев
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ГКНБ КР сообщает о том, что заместитель председателя кабинета министров – руководитель ГКНБ КР генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев в рамках работы по урегулированию вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской госгранице поздно вечером 19 сентября сего года провел очередную встречу с председателем ГКНБ РТ Саймумином Ятимовым.

В результате проведенных переговоров и во исполнение ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня и деэскалации обстановки между сторонами подписан протокол по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных территориях КР и РТ, предусматривающий полное прекращение боевых действий, отвод войск и военной техники в места их постоянной дислокации, совместное инспектирование пограничных застав и комендатур, проведение тщательного расследования произошедших 14 и 16 сентября т.г. вооруженных столкновений.

С кыргызской стороны протокол подписан заместителем председателя кабмина- председателем ГКНБ КР генерал-лейтенантом Ташиевым, с таджикской стороны - председателем ГКНБ РТ Ятимовым.

Совместная работа сторон по скорейшему восстановлению мира и стабильности на приграничной территории продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/422757
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, приграничные конфликты, Кыргызстан
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