Подписан протокол по урегулированию конфликта на границе КР и РТ

ГКНБ КР сообщает о том, что заместитель председателя кабинета министров – руководитель ГКНБ КР генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев в рамках работы по урегулированию вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской госгранице поздно вечером 19 сентября сего года провел очередную встречу с председателем ГКНБ РТ Саймумином Ятимовым.

В результате проведенных переговоров и во исполнение ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня и деэскалации обстановки между сторонами подписан протокол по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных территориях КР и РТ, предусматривающий полное прекращение боевых действий, отвод войск и военной техники в места их постоянной дислокации, совместное инспектирование пограничных застав и комендатур, проведение тщательного расследования произошедших 14 и 16 сентября т.г. вооруженных столкновений.

С кыргызской стороны протокол подписан заместителем председателя кабмина- председателем ГКНБ КР генерал-лейтенантом Ташиевым, с таджикской стороны - председателем ГКНБ РТ Ятимовым.

Совместная работа сторон по скорейшему восстановлению мира и стабильности на приграничной территории продолжается.