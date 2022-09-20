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Кабмин выделил 210 миллионов сомов на восстановление Баткенской области

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- Канат Кожоев
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Правительство Кыргызстана выделит 210 миллионов сомов из бюджета на восстановление Баткенской области, сообщил депутат Дастан Бекешев.

Решение кабинета министров поддержали накануне на заседании комитета ЖК по бюджету, экономической и фискальной политике.

Помимо этго, 57 миллионов сомов направят на содержание учреждений культуры в Баткенской области. Раньше библиотеки и клубы региона содержали за счет местного бюджета. Еще 31,6 миллиона сомов выделят на поддержание системы "Тундук" и 19,5 миллиона сомов - на юбилей 110-летия писателя Туголбая Сыдыкбекова.

"Деньги выделены на памятник (12 миллионов сомов) и издание 15-томного произведения в 500 экземпляров (7,5 миллиона сомов). Культуру надо поддерживать, но расходы несвоевременные. Можно было отложить на пару месяцев", - считает Бекешев.

Ранее в Министерстве финансов сообщали, что в связи с произошедшими в Баткенской области событиями выделено 497 миллионов 600 тысяч сомов. Сумма направлена на переселение граждан в безопасное место, обеспечение продуктами питания, лекарствами и медицинским оборудованием.


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URL: https://www.vb.kg/422760
Теги:
Баткенская область, бюджет, граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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