Кабмин выделил 210 миллионов сомов на восстановление Баткенской области

Правительство Кыргызстана выделит 210 миллионов сомов из бюджета на восстановление Баткенской области, сообщил депутат Дастан Бекешев.

Решение кабинета министров поддержали накануне на заседании комитета ЖК по бюджету, экономической и фискальной политике.

Помимо этго, 57 миллионов сомов направят на содержание учреждений культуры в Баткенской области. Раньше библиотеки и клубы региона содержали за счет местного бюджета. Еще 31,6 миллиона сомов выделят на поддержание системы "Тундук" и 19,5 миллиона сомов - на юбилей 110-летия писателя Туголбая Сыдыкбекова.

"Деньги выделены на памятник (12 миллионов сомов) и издание 15-томного произведения в 500 экземпляров (7,5 миллиона сомов). Культуру надо поддерживать, но расходы несвоевременные. Можно было отложить на пару месяцев", - считает Бекешев.

Ранее в Министерстве финансов сообщали, что в связи с произошедшими в Баткенской области событиями выделено 497 миллионов 600 тысяч сомов. Сумма направлена на переселение граждан в безопасное место, обеспечение продуктами питания, лекарствами и медицинским оборудованием.