Села Лейлекского района патрулирует милиция

Сегодня, 20 сентября в Лейлекском районе Баткенской области первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов провел построение в селе Арка Лейлекского района. Замглавы МВД поручил личному составу, задействованному в патрулирование сел Арка-2, Кулунду, Интернационал обеспечить общественный порядок, безопасность граждан и стабилизировать текущую ситуацию, проводить разъяснительную работу и оказывать всестороннюю помощь обратившимся. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Адылбек Бийбосунов также отметил необходимость оказания помощи оперативно-следственным группам, которые проводят осмотр зданий, домов, дворов, торговых точек и т.д пострадавших от нападения Таджикистана.

В настоящее время ситуация на кыргызско-таджикском участке государственной границы Баткенской области относительно стабильная, негативные факты не зафиксированы. Для стабилизации обстановки, личный состав Баткенской областной милиции и приданные силы проходят службу в усиленном режиме. Проводятся специальные мероприятия по охране общественного порядка и безопасности дорожного движения.

Милиция Баткенской области и Внутренние войска МВД проводят специальную работу, нацеленную на поддержание правопорядка и дорожную безопасность, осуществляют круглосуточное патрулирование, проводят качественное и оперативное расследование, ситуация находится под полным контролем.

Продолжается совместное патрулирование сотрудников МВД КР и МВД РТ.