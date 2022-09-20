Погода
$ 82.70 - 83.70
€ 83.02 - 84.02

Села Лейлекского района патрулирует милиция

175  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 20 сентября в Лейлекском районе Баткенской области первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов провел построение в селе Арка Лейлекского района. Замглавы МВД поручил личному составу, задействованному в патрулирование сел Арка-2, Кулунду, Интернационал обеспечить общественный порядок, безопасность граждан и стабилизировать текущую ситуацию, проводить разъяснительную работу и оказывать всестороннюю помощь обратившимся. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Адылбек Бийбосунов также отметил необходимость оказания помощи оперативно-следственным группам, которые проводят осмотр зданий, домов, дворов, торговых точек и т.д пострадавших от нападения Таджикистана.

В настоящее время ситуация на кыргызско-таджикском участке государственной границы Баткенской области относительно стабильная, негативные факты не зафиксированы. Для стабилизации обстановки, личный состав Баткенской областной милиции и приданные силы проходят службу в усиленном режиме. Проводятся специальные мероприятия по охране общественного порядка и безопасности дорожного движения.

Милиция Баткенской области и Внутренние войска МВД проводят специальную работу, нацеленную на поддержание правопорядка и дорожную безопасность, осуществляют круглосуточное патрулирование, проводят качественное и оперативное расследование, ситуация находится под полным контролем.

Продолжается совместное патрулирование сотрудников МВД КР и МВД РТ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422766
Теги:
Лейлекский район, Кыргызстан, милиция, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  