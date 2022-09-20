Сегодня начнут обезвреживать участки кыргызско-таджикской госграницы

С 20 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и Баткенской области будут проводиться работы по обнаружению, очистке и обезвреживанию территорий от неразорвавшихся снарядов, мин, боеприпасов и других взрывоопасных средств. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Места, где будут проводиться работы по разминированию, оцепят и возьмут под охрану.

Данные мероприятия согласованы с соответствующими государственными структурами Кыргызстана и Таджикистана.

В связи с этим Пограничная служба призывает население приграничных сел и городов сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и любую информацию уточнять в пограничных подразделениях либо местных органах власти.