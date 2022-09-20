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Детей из Баткена в больнице навестили акимы четырех районов Бишкека

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- Айжан Мамбеталиева
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Акимы четырех районов столицы навестили семерых детей, получивших ранения в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе.

Заведующий отдела детской ортопедии Мирбек Эмильбеков рассказал о состоянии ребятишек, находящихся в Национальном центре охраны материнства и детства и получающих все необходимое лечение, а также психологическую помощь.

Главы районов побеседовали с каждым из малышей, поговорили с родителями и пожелали им скорейшего выздоровления, а врачей попросил быть особо внимательными к детям.


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URL: https://www.vb.kg/422771
Теги:
Баткенская область, дети, Бишкек, Кыргызстан, больница, врачи, мэрия
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