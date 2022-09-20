Детей из Баткена в больнице навестили акимы четырех районов Бишкека

Акимы четырех районов столицы навестили семерых детей, получивших ранения в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе.

Заведующий отдела детской ортопедии Мирбек Эмильбеков рассказал о состоянии ребятишек, находящихся в Национальном центре охраны материнства и детства и получающих все необходимое лечение, а также психологическую помощь.

Главы районов побеседовали с каждым из малышей, поговорили с родителями и пожелали им скорейшего выздоровления, а врачей попросил быть особо внимательными к детям.