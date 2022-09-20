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Из Узбекистана в Афганистан выехал первый грузовой поезд

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- Светлана Лаптева
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19 сентября стартовал пилотный запуск контейнерного поезда по новому транзитному маршруту Кашгар - Ош - Андижан - Галаба - Хайратон (Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Афганистан), сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

По данному маршруту из Узбекистана отправился первый поезд в составе из 12 единиц 40-футовых контейнеров. В состав груза вошли продовольственные товары, бытовая техника и продукция для нужд народного хозяйства. Товары были сформированы в контейнеры китайской стороной, а на станции Ош (Кыргызстан) данные контейнеры были погружены на фитинговые платформы, принадлежащие Узбекистану.

По приблизительным расчётам, только в направлении Афганистана по данному мультимодальному маршруту объем перевозок грузов будет составлять более 4 тыс. контейнеров в год.

Отмечается, что на перевозку грузов на территории Узбекистана будет действовать скидка в размере 70%, на территории других стран мультимодального коридора - до 50%.

Транспортировка грузов по данному коридору осуществляется от железнодорожной станции Кашгар в Китае до железнодорожной станции Ош в Кыргызстане автомобильным транспортом, а от станции Ош через Узбекистан до станции Мазари-Шариф в Афганистане железнодорожным транспортом.

Источник: ia-centr.ru


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