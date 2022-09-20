Обещал жениться, но оставил без квартиры

Бишкекчанка У.Ч. в декабре 2019 года познакомилась с неким А.Р. Сначала просто общались, потом стали встречаться, потом А.Р. заговорил о свадьбе. Сказал, что сделает все для счастья любимой женщины, что она не будет ни в чем нуждаться. В знак серьезности своих намерений познакомил У.Ч. с родственниками и переехал к ней в один из южных микрорайонов столицы.

У него самого, по его словам, имелась однокомнатная квартира в "Джале", которую он подарил своей маме, и квартира дочери. Есть еще кошара где-то за городом, но кошару он для каких-то нужд заложил в банке.

У.Ч. с братом занимались предпринимательством, строили общежитие. Жених помогал со строительством, но денег в него не вкладывал.

В начале марта 2020 года жених стал уговаривать У.Ч. взять кредит, чтобы погасить его кредит и вернуть ему кошару. Женщина долго не соглашалась, но он, по ее словам, буквально плакал и так умолял помочь, что 17 марта она всё-таки оформила кредит в 2 миллиона сомов пол залог своей квартиры.

А.Р. тут же погасил свой кредит, оставив себе еще на мелкие расходы 160 тысяч сомов.

Как только дело было сделано, без пяти минут муж резко переменился. Стал грубым, вечно чем-то недовольным, каждый день находил причину для ссоры. Так прошло около двух месяцев. У.Ч. попросила жениха вернуть деньги. В ответ он ее избил, да так, что она потеряла нерожденного ребенка. А на следующий день собрал свои вещи и ушел. На связь с тех пор не выходил.

А женщине пришлось самой выплачивать кредит с ежемесячным погашением в размере 78 000 сомов.

Когда в отношении А.Р. началось судебное разбирательство, он выплатил бывшей невесте 420 000 сомов. Осталось вернуть 1 580 000.

По решению Октябрьского суда А.Р. приговорен к пробации и в течение шести месяцев должен полностью рассчитаться с потерпевшей.