Live игры с настоящими крупье

Виртуальные игорные площадки, предлагающие пользователям игры с живыми дилерами, сегодня чрезвычайно популярны. Их посещает огромное количество игроков, желающих ощутить неповторимую атмосферу настоящего игорного зала. Реалистичность, прозрачность процесса игры и живое общение - далеко не все преимущества такого формата. Почти все казино онлайн предлагают гемблерам достойный выбор live развлечений, в том числе спортивный покер, и для многих этот формат является самым увлекательным. К слову, именно покер раскрывает весь свой потенциал в живом формате.

Особенности игры

Спортивный покер – интеллектуальная карточная игра, в которой участвуют несколько гемблеров. Игрок ставит на более высокую, чем у соперника, ценность карт. Результат зависит от действий участника, знания правил, навыков и самоконтроля. Неудивительно, что покер приравнивается к виду спорта.

Live формат – это игровой процесс, который ведется из настоящих наземных студий, где размещены соответствующие столы. Ведущий − квалифицированный крупье, сотрудник Клубника казино или другого клуба, где доступны лайв развлечения. Все, что происходит в помещении, снимается многочисленными веб-камерами и транслируется через специальную программу.

Техническая сторона процесса настолько совершенна, что создается полная иллюзия нахождения в настоящем клубе. При этом его не нужно посещать физически: игроки и крупье могут находиться друг от друга на любом расстоянии. Игра стартует после того, как к столу присоединится нужное количество пользователей. Затем ведущий дает им время для ставок.