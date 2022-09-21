Феномен дружбы и спорта на лазурном побережье Иссык-Куля

Более двух тысяч спортсменов– любителей из стран Содружества приняли участие в XXI по счету Иссык–Кульских играх. Отзывы участников самые благоприятные.

Приезжают к нам команды из России, Монголии, Китая, а спортсмены соседних государств - уже давно стали завсегдатаями Иссык–Кульской олимпиады.

Сейчас бразды правления по организации Игр взял на себя председатель Республиканского совета Добровольного физкультурно–спортивного общества профсоюзов Владимир Лецкий. Благодаря его стараниям спортивные ресталища на берегах нашего изумрудного озера проходят на высоком уровне.

Конечно же, усилий одного Лецкого по организации такого фестиваля спорта точно бы не хватило. Поэтому ему активно помогают нынешние руководители Международной конфедерации спортивных организаций и даже Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ. А десять лет назад Игры стали проходить под девизом: "Азия - регион мира и сотрудничества". Давно доказано, что народная дипломатия подчас бывает гораздо сильнее официальной, и прежде всего это спорт.

В турнире по перетягиванию каната впервые приняла участие команда под названием "Пензадизельмаш". Как рассказал руководитель этой дружины Дмитрий Маликов (не путать с известным певцом), его дружина регулярно участвует в общероссийских состязаниях по этому виду спорта и добивается в них впечатляющих результатов. Об Играх на берегу нашего озера у Маликова впечатления отличные: "В таких прекрасных условиях мы еще ни разу не соревновались. После выступлений сразу окунулись в озеро, а потом захотелось еще раз взяться за канат. Столько энергии прибавилось! Иссык–Куль, оказывается, действительно обладает каким–то волшебным свойством быстро восстанавливать силы. А еще мы познакомились с ребятами из других команд, взяли их адреса, будем переписываться".

В турнире по пляжному волейболу отлично выступила команда ЦОП–1 из Алматы. Эта дружина регулярно участвует в Иссык–Кульских играх и редко уезжает домой без наград. Капитан казахстанских волейболистов Нурлан Конелжос тем не менее лестно отозвался о соперниках из Кыргызстана: "Ваши ребята с каждым годом демонстрируют более уверенную, техничную игру, с ними соревноваться становится не легко". А еще, по словам капитана Конелжоса, они уже давно дружат с кыргызстанскими волейболистами. "Мы следим по Интернету за игрой друг друга, поздравляем всегда наших коллег с победами", - добавил он.

На XXI Иссык–Кульских играх был установлен рекорд: впервые в турнире по мини–футболу приняли участие 105 команд. Такой массовости не ожидал даже главный судья состязаний Ырыс Мусаев: "На поле выходили дружины, наверное, со всех районов республики и даже сельские команды. Мини–футбол, говорю без всякой натяжки, стал одним из самых популярных видов спорта в нашей стране".

Слова Мусаева поддержал и представитель команды из Самарканда Ислам Кудояров: "Мы всегда поражаемся огромной популярности мини–футбола в Кыргызстане. Игру в малый мяч у вас любят даже представительницы слабого пола. Вон сколько женских дружин принимают участие в Иссык–Кульских играх. Мы у себя в стране обязательно поработаем над развитием мини–футбола среди любителей".

В нынешнем году Владимир Лецкий сотоварищи пригласили на Игры людей с ограниченными физическими возможностями здоровья. Так, в состязаниях по армрестлингу одно из ведущих мест занял житель Иссык–Кульской области Эрдик Таалайбек уулу. В детстве он попал в страшную аварию, лишился обеих ног, но мальчишка не пал духом, записался в секцию по танцам на инвалидных колясках, а несколько лет назад освоил армрестлинг. "Теперь, - говорит Эрдик, - я стал намного сильнее".

А вот Вадим Сметанко из Канта успешно осваивает дартс. По словам тренеров спортсмена, их ученик мечтает выступить даже на чемпионате мира. Несмотря на свой тяжкий недуг - церебральный паралич.

Увлекательными вышли на Играх соревнования по мас–рестлингу, стритболу. В турнире по сумо победителями стали атлеты из Ирана. Жалко, что из–за лингвистических проблем с атлетами этой страны не удалось поговорить по душам. Зато иранцы уже выучили два слова: "Иссык–Куль - хорошо".

Самое главное, все участники соревнований успели и в этом году полюбить Иссык– Куль, весь Кыргызстан, стали нашими друзьями. Ради этого и трудится Владимир Лецкий со своими помощниками.