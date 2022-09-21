Нурлан Досалиев: КР должна экстренно пересмотреть систему обороны границы

Эксперт по вопросам региональной безопасности, ветеран силовых структур, полковник Нурлан Досалиев рассказал vb.kg о своем видении причин и последствий событий 15-17 сентября в Баткенской и Ошской области на таджикской границе. Он не исключает повторного уже полномасштабного вторжения боевиков со стороны Таджикистана в любой момент уже этой осенью. И Кыргызстан должен экстренно пересмотреть систему обороны границы, использую привычные и непривычные методы современной войны. Вторжение хорошо финансируется для выполнения главной провокационной цели - разжечь вражду между народами, сделать их врагами.

События, имевшие место в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе 15-17 сентября текущего года очень встревожили граждан Кыргызстана. В прошлом году, в конце апреля 2021 года, жители приграничных районов Баткена уже подвергались вооруженному нападению со стороны Таджикистана. И вот теперь вновь, более масштабная военная агрессия. Еще больше погибших наших военнослужащих и гражданских лиц - 59 человек, 165 раненых. Сообщается о дикой казни сторожа в школе и его сына. Разрушенные дома, рынки,школа. Только в одном селе 180 сожженых домов. .В чем причины данного вооруженного конфликта и такой ожесточенности нападавших?

- В первую очередь, позвольте выразить соболезнование родным и близким наших военнослужащих, погибших на боевом посту, а также гражданским людям, потерявших своих близких.

Дело в том, что данный вооруженный пограничный конфликт сам по себе не совсем обычный. Он создан искусственно внешними силами. При этом искусно использованы местные факторы и условия –политические, социально-экономические, национально-психологические, военные, географические и прочие.

Просто свяжите все факты: в августе 2021 года армия США под давлением сил Движения Талибан вынуждена спасаться бегством из Афганистана. А с начала 2022 года весь регион трясет: массовые антиправительственные беспорядки в Казахстане, Горном Бадахшане, Каракалпакстане. И везде следственные органы указывают на причастность к организации беспорядков западных структур, в том числе спецслужб США и стран Западной Европы.

Ровно через год после ухода из Афганистана, в августе этого года США организовали на территории Таджикистана военные учения, в которых участвовали военные из 7 стран. Это общеизвестный факт: организатор учений всегда таким образом изучает будущий театр военных действий. И в прошлом году, и в этом провокации на кыргызско-таджикской границе происходят одновременно с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, с обеих сторон в боях погибло почти 300 человек. В Закавказье американцы вообще играют в открытую: перед очередными вооруженными провокациями Ереван посещали различные функционеры из США, в том числе директор ЦРУ США.

Хорошо. Но почему именно мы? Почему именно Кыргызстан выбран для обстрелов, нападения на границе?

- Потому что американцы и их союзники по НАТО очень хорошо изучили весь наш регион. Туркменистан, например, в последние несколько лет вел самую мудрую внутреннюю и внешнюю политику (и дело тут совсем не в нейтралитете).Туркменские власти активно работали над вопросами безопасности своей страны и разместили у себя полноценную российскую военную базу, которая участвует в охране неспокойной границы Туркмении с Афганистаном. Связываться с ней для англосаксов – себе дороже.

Узбекистан тоже имеет свою специфику. Нынешнее руководство страны активно включилось в интеграционные процессы с Российской Федерацией и странами ЕАЭС и СНГ. Президент Республики Узбекистан Мирзиеев лично участвовал в купировании событий в Каракалпакстане летом этого года. Узбекистан имеет большую армию, там осталось большинство вооружения от советского Туркестанского Военного округа. Нынешний Узбекистан не по зубам сегодняшнему таджикскому режиму и их заокеанским хозяевам. Вот и выбрали американо-английские стратеги для своих провокаций наш маленький Кыргызстан, придав своим стратегическим играм вид "пограничной войны".

Вот здесь, пожалуйста, подробнее. Как связать тот факт, что Таджикистан – член ОДКБ, ШОС с тем, о чем Вы говорите?

- Я уже упоминал выше, что США со своими союзниками учли все субъективные и объективные факторы. Их действия как раз и направлены на развал ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Таджикистан в годы присутствия в Афганистане западной коалиции, оказался в фокусе внимания США. Последние давно сделали ставку на Республику Таджикистна как на плацдарм в борьбе против талибов.

"Купили" нынешнее руководство Таджикистна еще и на идее "правителя Большого Таджикистана". Дело в том, что после распада СССР начался процесс единения таджиков Афганистана и Таджикистана постсоветского. Еще в 1998 году в журнале "Soldieroffortune" был опубликован план-прогноз аналитических структур США, где в числе прочего обозначалось создание в начале 21 века нового государства - Большого Таджикистана. Это государство, по замыслу западных стратегов, должно образоваться путем слияния Таджикистана и северных территорий Афганистана, где проживают афганские таджики, а их там почти 13 миллионов (!) человек.

Лидер афганских таджиков Ахмад Шах Масуд часто бывал в Душанбе. Афганские драгоценные камни сбывались на мировой рынок, в том числе через Душанбе. Контакты таджикских властей с Масудом были такие тесные, что даже после гибели в 2001 году Масуда его труп охраняли сотрудники спецслужб Таджикистана. Ныне окружение Эмомали Рахмона фактически опекает сына Масуда - Ахмада, теперешнего главу афганских таджиков.

Но Ахмада давно опекают и американцы, превратив Панджшерское ущелье в оплот сопротивления Талибану, особенно после своего бегства из Афганистана. И здесь надо четко понимать, что для самих афганцев Талибан – это национально-освободительное движение, а Панджшер – это, по сути, американский анклав на их территории. После прихода к власти талибов Масуд-младший оказал сильное сопротивление талибам в немалой степени благодаря всесторонней поддержке Душанбе. Соответственно талибы стали рассматривать Таджикистан как враждебное им государство, причем в их глазах оно проамериканское. Трудно представить нынешнее положение Таджикистана, если бы не присутствие мощной российской 201-й базы. Тем не менее Таджикистан стал одним из оплотов антиталибовской коалиции во главе с США. В СМИ проходила информация о том, что за последние десятилетия США передали таджикам около 350 миллионов долларов только для обеспечения безопасности Республики Таджикистан.

Вопрос: от кого США оберегают таджикских правителей? Кроме того, американцами проведено более 40 военных тренингов, в которых обучили боевым навыкам более 10 тысяч военнослужащих Таджикистана, при этом более 2 тыс силовиков прошли специальное обучение в США. Особое внимание уделяется пограничной службе и специальным службам Таджикистана. А в этом году, совсем недавно, США оказали помощь Таджикистану, якобы, для обеспечения безопасности границ, на сумму почти 3 миллионов долларов США. Не на эти ли деньги готовилось последнее нападение на Кыргызстан?

В последние годы Душанбе неоднократно посещали лидеры западных стран и чиновники госдепа США. Имеется информация, что им удалось связать нынешнее руководство Таджикистана рядом обязательств. Президент Рахмон втиснут в "прокрустово ложе" своих личных проблем, амбицийи обязательств перед Западом. С одной стороны он связан обязательствами в рамках ОДКБ, у него на территории стоит российская военная база, которая уже несколько десятилетий обеспечивает безопасность его страны, иначе талибы давно разгромили бы его государство. С другой стороны - Запад красиво обрисовал Рахмону и его ближайшему окружению перспективу стать первыми в истории лидерами объединенного "таджикского мира"! И Рахмон, и его ближайшие сподвижники в это поверили. Этим и объясняются "метания" Рахмона- то стремится заручиться расположением России (которая четко выполняет свои обязательства и не терпит фальши со стороны партнеров), то идет на поводу западных "партнеров" и ведет приграничную войну с соседним братским Кыргызстаном.

Насколько президент Таджикистана контролирует своих силовиков? Или "слабость управления" показная?

- По имеющимся информации, кроме ближайшего окружения Рахмона, многие силовики тоже куплены американцами. Силовики дают Рахмону неверные, а то и ложные доклады (это показывает, в том числе, элементарный анализ таджикских СМИ): их силовики постоянно искажают данные реальной обстановки, все время обвиняя военных и власти Кыргызской Республики в нарушении договоренностей, открытии огня и т.д. и т.п. Рахмон постоянно вводится в заблуждение своими силовиками и помощниками, отсюда и неверное понимание им окружающей действительности, противоречивый характер действий.

Обещает, например, мир и добрососедство, но при этом дает отмашку на силовые действия на границе с Кыргызстаном.

Наглядный пример – линия поведения руководства силовых структур Таджикистана: Неоднократно приезжают на встречи с нашим руководством, соглашаются, обещают прекратить огонь своих подразделений. Руководство таджикских силовиков уезжает, но через некоторое время стрельба со стороны Таджикистана возобновляется. Создается впечатление, что они пустое место для своих подчиненных. Или наоборот, выполняют указания кого-то вышестоящего, а может, и своих иностранных кураторов?

Сейчас все пишут, что Таджикистан применил против Кыргызстана методы гибридной войны. Можете подробно объяснить, что это такое?

- У Таджикистана нет сил и средств для ведения современной гибридной войны. Эту войну ведут против нас США и то, что называется остатками коллективного запада. Смотрите: американская агентура во властных и силовых структурах Таджикистана подгоняет боевиков и военную технику к границе и развязывают конфликт. Одновременно с этим в интернете появляется разнообразный контент, где агрессором называют Кыргызстан. Идет волна фейков с использованием материалов прошлых лет. Наши IT-специалисты отмечают, что в Таджикистане НЕТ такого количества "айтишников", способных производить в различных программах и приложениях такое количество контента. Следы все-таки ведут на запад.

Кроме этого, нападавшие боевики поджигали дома, иные строения на своей, таджикской территории, снимали на видео. А совсем другие "спецы" уже выкладывали эти материалы в сеть с комментариями о "зверствах" кыргызов.

Все это призвано разжечь ненависть и злобу у населения Кыргызстана и, что немаловажно, у населения собственно Таджикистана. Народ в Таджикистане более индифферентный, стоит задача раскачать его, перенаправить недовольство людей своими властями на власти и народ соседней страны. Вот все это в комплексе и есть гибридная война. Еще раз отмечу, у нынешнего таджикского государства отсутствуют возможности для организации и ведения не то что современной гибридной, но и обыкновенной войны в протяженный период времени. Все оплачивается и осуществляется "третьими силами" - спецслужбами США, Великобритании и других западных стран.

Почему нынешний конфликт на границе совпал с саммитом ШОС?

- Вспомните, в прошлом году конфликт на границе в Баткене был спровоцирован в период саммита министров обороны стран-участниц ОДКБ. Западными спецслужбами был организован взброс в интернет материалов о том, во всем виновата Россия и чуть ли не сам министр обороны РФ привез с собой оружие и патроны для таджикских боевиков. В этом году "ранг" провокации повысили, проведя ее в дни саммита ШОС в Узбекистане.

Тем самым англосаксы стараются показать (особенно новым членам организации) что Россия и Китай не так сильны, что у запада "руки длиннее"…

Но самое главное: нынешние действия Запада проводятся на фоне проводимой армией России операции против неонацистов на Украине. Западники пытаются открыть в Средней Азии "второй фронт" против России. Украина и украинцы для них – уже отработанный материал. Там запад войну уже проиграл (хотя пластинка будет играть еще некоторое время). А вот здесь, в Средней Азии, к сожалению, все еще впереди. И граждане наших стран еще будут иметь возможность убедиться в зверином характере объятий Запада. Черчиль не зря называл Среднюю Азию "мягким подбрюшьем" России; Бжезинский назвал наш регион "HeartLend" - Сердцевинные земли, а по Хантингтону главная "битва цивилизаций" произойдет именно здесь. Чувствуете, как нас "ценят"!

А чтобы прикрыть свои преступные действия западная пропагандистская машина во всем обвиняет опять Россию и лично президента Владимира Путина. Запад привык жить за счет других, паразитируя на других народах. "Золотой век" запада подходит к концу. И главным врагом, главной причиной своих неудач запад видит Россию.

Посмотрите на состав стран,которые хотят вступить в ЕАЭС и ШОС! Это больше половины населения Земли, это те страны, которых тяготит господство Америки и западных ценностей. С Украиной у англосаксов не получилось, там идет жесткая кровавая битва, далеко не в их пользу. А здесь, в Средней Азии США и их приспешники видят возможность зажечь пламя большой региональной войны, используя национальные, религиозные и другие противоречия, в том числе битву за воду, землю и другие ресурсы.

Тем самым планируют нанести геостратегический удар по России, заодно и по Китаю. Поэтому боевые действия запад сопровождает информационной войной.

Например, утром в Баткене вторглись боевики, а через несколько часов в интернете уже крутят видео со сценами их зверств, грабежами … Западу нужна реакция кыргызов, чтобы завязалась братоубийственная война. В этом помогает агентура, которая собирает народ на площадь (глядишь, толпа ворвется по привычке в Белый дом, а там и власть можно сменить!).

В этой связи мы благодарим наших священнослужителей, которые 16 сентября, на пятничных проповедях повсеместно призывали людей сохранять спокойствие, не терять разум, не поддаваться на провокации к братоубийственной войне с таджикским народом, довериться силовым структурам и властям страны. Вот про это надо говорить, а не цитировать некоторых образованных и не очень политиков и блогеров.

Звучат тревожные сообщения о том, что якобы таджикские власти проводят мобилизацию и готовятся вновь напасть на Кыргызстан.

- Общая оценка силовых структур Таджикистана, социально-экономической ситуации, внутренней обстановки, морально-психологического состояния населения позволяет сделать вывод: государство Таджикистан не готово и не способно вести долговременную войну с кем бы то ни было. Но постоянные кратковременные вооруженные провокации делать способно. Кроме того, выше я указал, какие деньги вливают в таджикские власти и их силовые структуры США и их союзники по НАТО. Поймите, речь идет о миллионах долларов США. И американцы могут оперативно увеличить свою помощь и финансами, и оружием, и наемниками. Они уже набили руку на Украине. Вполне вероятно, что они попытаются сделать из Таджикистана вторую Украину здесь, в Средней Азии.

Кстати, о наемниках. И в прошлом, и нынешнем году участие в провокациях на границе со стороны Таджикистана принимали боевики различных криминальных структур, в том числе группировок, промышляющих контрабандой наркотиков. Но в последнем вооруженном вторжении 16 сентября были замечены боевики другого "сорта" - это афганские таджики из отрядов Масуда-младшего. Переброшены они были, безусловно, не без помощи американцев. Ведь в афганском Панджшере присутствуют американские и английские инструкторы. Использование иностранных наемников, а также осуществление масштабной вооруженной провокации одновременно на двух направлениях – Баткенском и Чон-Алайском – это очень тревожный признак. Он указывает, что таджикские силовые структуры и их кураторы взяли курс на расширение географии и масштабов попыток вооруженного вторжения на территорию Кыргызстана. Кроме того, существует большая опасность, что такие провокации будут повторяться впредь, в ближайшем будущем, причем на более широком фронте, с применением еще большего количества бронетехники, авиации, артиллерии и личного состава соответственно.

Что нам делать? Какие меры должен принять Кыргызстан? У нас есть силы, чтобы защитить нашу территорию?

- Система охраны и защиты Государственной границы должна быть построена таким образом, чтобы исключить неоправданные потери среди своего личного состава и местного населения.

В СССР, например, безопасность на Государственной границе была построена таким образом, что любой противник, вторгавшийся через границу с оружием, попадал в своеобразные огневые засады, или "огневые мешки", откуда вылезти было практически невозможно. Такой системы на границах нынешнего Кыргызстана я не наблюдаю.

Чем оправдать последние большие потери среди наших военных и мирных жителей? Чтобы там не говорилось, но, несмотря на прошлогодний негативный опыт, и в этот разна границе в Баткене с нашей стороны не построена адекватная система раннего добывания информации и мощного огневого поражения вторгшегося противника. По сути дела, у нас есть геройские солдаты и офицеры, особенно младшего звена, с высоким боевым духом. Но что касается грамотной организации оборонительных рубежей на тактическом, оперативном уровнях и выше – есть большие вопросы. Героизм одних всегда является следствием просчета и глупости других.

Предварительный анализ показывает, что у боевиков хорошо поставлена разведка. Не забывайте, что те же афганские боевики обладают значительным опытом ведения боевых действий. Почему они нагло вторглись на нашу территорию? Потому что знали, что на данных направлениях у нас нет соответствующих огневых средств. Что нам скрывать, если об этом уже знает противник? К сожалению, на Баткенском направлении мы до сих пор не обладаем совокупной ударной и огневой мощью, способной остановить врага и заставить его раз и навсегда отказаться от преступных замыслов. Поэтому боевики и лезут.

А что конкретно наши военные должны иметь на границе, чтобы не допустить врага на нашу территорию?

- На танкоопасных направлениях надо иметь, желательно современные, противотанковые средства. Там должны быть обученные операторы этого оружия. Против авиации противника должны "работать" операторы средств ПВО, тоже желательно современных. Артиллерия противника должна подавляться контрбатарейной борьбой; для этого на границе, а не где-нибудь в Оше или Бишкеке, надо иметь артиллерийские системы с обученными расчетами, специалистов артиллерийской разведки. Обязательно должен быть вездесущий спецназ. Авиация нужна. И еще много чего.

Самое главное – как следует должны работать все виды разведки: от войсковой до агентурной. На это все нужны деньги, время и грамотные командиры и специалисты. Готовится это все годами. А если враг опять полезет уже через месяц?

Данные обстановки показывают, что организаторы вооруженной провокации могут попытаться повторить свою акцию, пока стоит осеннее тепло. (Афганские таджики должны вернуться к себе до наступления холодов).

Американцы будут подталкивать таджикских силовиков к следующему нападению на Кыргызстан тем активнее, чем хуже будет складываться ситуация для Киева. Это нынешняя военная аксиома.

Не исключено, что в этот раз боевики постараются захватить часть территории Кыргызской Республики, населенный пункт покрупнее. Для противника это хороший отчет по всем инстанциям, особенно заграничным, а также плацдарм для развития дальнейшей войны.

Конечно, власти Кыргызской Республики предпримут все усилия по различным каналам, в том числе дипломатическим и прочим, для прекращения конфликта. Но природа этого конфликта заключается в том, что, несмотря на очередные договоренности опасность вооруженного вторжения, причем в растущих масштабах, будет сохраняться постоянно.

Окончательно Кыргызстан избавится от этой опасности только в том случае, если к власти в Таджикистане придет другой президент, который железной метлой уберет всю прозападную агентуру из государственных, и, самое главное, из силовых структур республики. Но это внутреннее дело Таджикистана и его народа. А нам нужно срочно предпринимать меры для обеспечения своей безопасности, возможно, самые нестандартные, под стать нынешним временам.

Что же нам делать в создавшихся условиях?

- Я скажу кратко. На основе всего вышеизложенного, учитывая всевозможные факторы складывающейся обстановки на границе с Таджикистаном и в регионе в целом, нам необходимо использовать опыт разрешения конфликта в Нагорном Карабахе, где были введены миротворческие войска Российской Федерации. С учетом наших реалий, будет целесообразно ввести специальную мониторинговую группу (подразделения) Пограничной службы Российской Федерации.

Как нам относиться к тому, что в социальных сетях специально раздуваются обвинения в адрес России, что она причастна к провокациям боевиков на наших границах?

- Это фейки. Об этом мы говорили. Например, высасывается из пальца тема, будто бы Россия недовольна строительством железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Эта дорога строится как раз таки с согласия России, компенсируя новый газопровод "Сила Сибири -2" из России в Китай. Это во-первых. Во-вторых, лично мое мнение, Россия специально дала "добро" на строительство Китаем стратегической железной дороги именно для того, что остановить ползучий терроризм со стороны ИГИЛ, окопавшегося в Афганистане, в сторону китайского Синьцзяна и ЦАР в целом. Это кратко.

Дело в другом. Те, кто раздувает подобные фейки, не замечая того, сами поддерживают наших врагов. Чем они лучше боевиков, которые стреляют в наших солдат на границе? Они стреляют в соцсетях патронами врага. Должен сказать, что эта сфера находится под наблюдением наших органов безопасности, IP адреса известны. Ответственность по Уголовному кодексу за разжигание национальной, религиозной вражды и призывы к войне никто не отменял. Если ситуация будет ухудшаться, можем сделать как когда-то в Израиле: наберем батальон из "особых" активистов, невзирая на возраст отправим в окопы под Баткен. Там их быстро научат любить Родину, уважать законы Кыргызской Республики и понимать, кто у нас враги, а кто стратегический союзник.

В заключение скажу, что на Украине американские инструкторы учат укронацистов прикрываться гражданским населением, уничтожать гражданскую инфраструктуру. А грабежи и насилие они творят везде. ТО ЖЕ САМОЕ мы наблюдали при вторжении боевиков в Баткене. Учителя у них одни и те же. Напомним, что в сентябре "случайно" появилась в СМИ информацию о том, что США и их союзники приняли стратегическое решение разъединить экономики России и стран Центральной Азии. Через неделю начался Карабах и наш Баткен. Делайте выводы.