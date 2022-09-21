Выступление президента Садыра Жапарова в ООН

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, 20 сентября, в городе Нью-Йорк (США) выступил на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Приводим текст выступления главы государства:

"Уважаемый господин Председатель,

Уважаемые главы делегаций,

Уважаемый господин Генеральный секретарь,

Сердечно поздравляю братскую Венгрию с избранием ее высокого представителя Председателем семьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Желаю уважаемому господину Чаба Кёрёши больших успехов на столь важном международном посту. Вы всегда можете рассчитывать на всестороннюю поддержку Кыргызской Республики.

Одновременно хочу поблагодарить Председателя предыдущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН уважаемого господина Абдуллу Шахида за усердную работу в это непростое для мирового сообщества время, а также за поддержку международных инициатив нашей страны.

Уважаемые дамы и господа,

77 лет назад, после окончания самой кровопролитной в истории человечества Второй мировой войны была создана Организация Объединенных Наций.

Может быть, государства-основатели ООН, подписавшие международный договор, учреждающий организацию в городе Сан-Франциско в 1945 году, были наивными, предлагая раз и навсегда покончить с войнами, разрухой, голодом, страданиями?

Думаю, что нет.

Если есть понимание необходимости решать споры и разногласия в духе компромисса и доброй воли, то можно всегда надеяться на успех. В истории ООН было много славных страниц и достижений.

Несмотря на то, что с разной степенью интенсивности в разных частях света происходили конфликты и столкновения, ООН была моральным авторитетом, играла важную консолидирующую роль в поддержании мира и безопасности, обеспечении нужд и потребностей людей.

Сейчас, в условиях беспрецедентного осложнения геополитической обстановки в мире, создавшей в мировом сообществе тревожные ожидания из-за угрозы разрушения фундаментальных основ мирного сосуществования и неизбежности большой войны, важно всем нам помнить высокие цели и задачи, которые были зафиксированы в Уставе ООН, а именно: "поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира; развивать дружественные отношения между нациями на "основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов".

В марте этого года исполнилось ровно тридцать лет со дня вступления нашей страны в Организацию Объединенных Наций, а недавно, 31 августа, мы отпраздновали тридцать первую годовщину независимости Кыргызской Республики.

Наша страна, практически с самого начала своей государственности, твердо и последовательно следует духу и букве Устава ООН, старается добросовестно выполнять принятые на себя обязательства.

Мы всегда стремимся "разрешать свои международные споры мирными средствами".

Мы всегда воздерживаемся в международных отношениях "от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства…".

Оглядываясь на пройденный нашей страной тернистый путь, хочу высоко оценить многогранный вклад ООН в становление Кыргызстана как независимого и суверенного государства, равноправного и ответственного члена международного сообщества.

Наш народ никогда не забудет поддержку и помощь семьи ООН в формировании политических, общественных и гражданских институтов, укреплении демократии, развитии рыночной экономики.

От имени нашего великодушного народа и от себя лично выражаю признательность всем руководителям и персоналу системы ООН, искренне и беззаветно помогавшим нам воплотить в жизнь многовековую мечту кыргызского народа о создании своего независимого государства. Большое вам спасибо!

Уважаемый господин председатель,

Пользуясь этой возможностью, хочу с этой высокой трибуны довести до мирового сообщества фактическую ситуацию, которая складывается на южных рубежах нашей страны с учетом последних событий, связанных с очередным обострением ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Сначала сделаю краткий экскурс в историю.

После распада Советского Союза в декабре 1991 года возникли спорные территории и пограничные проблемы. Некоторые из них не урегулированы и поныне.

Если по всему периметру советско-китайской границы было более двадцати спорных участков, то в Кыргызстане их насчитывалось пять.

Я хочу с гордостью напомнить мировому сообществу о том, что мы успешно завершили вопросы пограничного урегулирования вначале с Китайской Народной Республикой в 1996 году и совместно с Республикой Казахстан о точке стыка государственных границ трех стран в 1999 году.

Мы сейчас практически полностью завершили совместную работу и выходим на подписание Договора о государственной границе с Республикой Узбекистан.

Мне приятно отметить, о том, что государственные границы с указанными тремя соседними странами превратились в границы мира, добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

Что касается отношений с Республикой Таджикистан, то хотел бы отметить следующее.

Наши дружественные народы с незапамятных времен живут бок о бок. Нас объединяют общие ценности, культура, традиции и обычаи, у нас единое вероисповедание. Наши народы переплетены родственными узами. Недаром наш легендарный герой Манас был женат на таджикской царевне Каныкей.

Напомню также, что юридически распад Советского Союза произошел 21 декабря 1991 года в городе Алма-Ате в Республике Казахстан, когда главы 11 новых независимых государств приняли Алма-Атинскую Декларацию "О создании Содружества Независимых Государств".

В Декларации было зафиксировано, что независимые государства признают и уважают территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ.

Они считают, что "укрепление имеющих глубокие исторические корни отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам народов и служит делу мира и безопасности".

Страны осознают "свою ответственность за сохранение гражданского мира и межнационального согласия". Под этим юридическим документом поставили свои подписи президенты всех 11 государств-членов СНГ, включая и Республику Таджикистан.

В Московской Декларации СНГ "О соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-участников Содружества Независимых Государств" от 15 апреля 1994 года данный принцип был подтвержден Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Он поставил свою подпись и согласился с этим документом. Достойно сожаления, что он сейчас отходит от этого принципа.

Эмомали Рахмон в 1998 году совершил свой первый официальный визит в Кыргызскую Республику после окончания кровавой гражданской войны в Таджикистане.

Позднее были заключены два двусторонних межгосударственных договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан: Договор об основах межгосударственных отношений от 12 июля 1996 года и Договор о добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая 2004 года.

Хочу заметить, что оба договора были подписаны в городе Душанбе.

Уважаемый господин председатель,

С самого начала работы по урегулированию пограничных вопросов между нашими двумя государствами, кыргызская сторона всегда действовала в полном соответствии со взятыми на себя международными обязательствами, включая и двусторонние, вела переговоры в конструктивной манере, стараясь предлагать взаимовыгодные компромиссы.

Хочу отметить, что в апреле 2021 года произошла масштабная неспровоцированная агрессия вооруженных сил Таджикистана на нашу территорию, в результате чего погибли наши 36 гражданских лиц и был нанесен большой материальный ущерб.

Невзирая на неприятие моего шага и критику населения Кыргызстана (требовавшего встретиться на нейтральной территории), в июне прошлого года я полетел в город Душанбе, где встретился с президентом Рахмономовым для того, чтобы попытаться найти взаимоприемлемые решения.

Ради моего народа я готов потратить не только десять часов на переговоры, как в тот раз, но любое время на то, чтобы раз и навсегда разрешить эту проблему.

Естественно, это решение должно быть взаимоприемлемым.

Тем более мне больно сообщить о том, что 14, 15 и 16 сентября текущего года произошли масштабные боевые столкновения на юге Кыргызстана. Нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы.

Около 140 тысяч наших гражданских лиц эвакуировано из приграничных населенных пунктов. Им оказывается необходимая помощь.

В этой связи хочу выразить искреннюю признательность системе ООН, нашим друзьям и партнерам за солидарность и моральную поддержку.

Нанесен большой материальный ущерб гражданским и военным объектам: домам, административным зданиям, школам, погранзаставам. Любой материальный ущерб можно восстановить. Не вернешь наших погибших мужественных защитников, которые не щадя жизни своей бились за свою землю, гражданских лиц, которые попали под обстрелы.

Мы всегда будем помнить подвиги наших доблестных воинов.

Эти акции неспровоцированной вооруженной агрессии со стороны Таджикистана тем более удручают, поскольку между нашими странами заключены международные договоры и обязательства.

Пакта сунт серванда (Pacta sunt servanda) гласит латинская поговорка – "Договоры должны соблюдаться".

Мы готовы к продолжению переговорного процесса с нашими таджикскими партнерами.

Причем, в любом формате.

С учетом того, что в результате последних противоправных действий соседей наше доверие пошатнулось, тем не менее, мы готовы к продолжению переговоров и международному посредничеству, включая ООН, ОБСЕ, ОДКБ.

У нас имеются задокументированные доказательства противоправных действий таджикской стороны за все прошедшие годы.

Мы никогда не начинали первыми. Всегда старались избегать применения оружия и тем более никогда не стреляли в безоружных гражданских!

Нам каждый раз приходится отвечать. В этой связи хотел бы подчеркнуть следующее: кыргызская сторона не претендует на чужие земли, но и сантиметра своей землей не намерена отдавать кому-либо.

Мы убеждены в том, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров, причем, с нашей стороны такая воля и готовность имеются.

Важнейшим вопросом на сегодняшний день является принятие неотложных мер по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечение любых действий, направленных на усиление напряженности среди местного населения, укрепление доверия между нашими двумя государствами.

Мы всегда готовы к переговорам и к уточнению участков границы.

Уважаемый господин председатель,

Касаясь общей "ООНовской" проблематики хочу отметить следующее.

В этом году пройдена половина периода реализации Целей устойчивого развития ООН до 2030 года в связи с чем можем объективно взглянуть на реальную ситуацию. Принятие ЦУР в 2015 году под девизом "Не оставить никого позади" было ярким примером конструктивной договороспособности мирового сообщества в интересах всех нас и последующих поколений.

Между тем, уже стало очевидным, что по объективным обстоятельствам, в том числе, из-за коронавирусной пандемии, реализация ЦУР в развивающихся государствах, к которым можно отнести и нашу страну, замедлилась, а без адекватного международного финансирования многие из них могут и не достичь самых критических показателей ЦУР.

Со своей стороны, хочу подтвердить приверженность Кыргызской Республики ЦУР и их поэтапной реализации с учетом национальных возможностей. Считаю, что именно собственный потенциал нашей страны должен быть основным источником и двигателем обеспечения устойчивого развития.

В этих целях наши усилия направлены на достижение ускоренного качественного роста экономики, в том числе посредством взаимовыгодного регионального и международного торгово-инвестиционного сотрудничества.

Например, Кыргызстан активно участвует в интеграционных и кооперационных процессах, в том числе в рамках Евразийского экономического союза и инициативы Китайской Народной Республики "Один пояс – один путь". Мы также открыты к деловому сотрудничеству и инвестиционному партнерству со всеми заинтересованными сторонами.

Как известно, Центральная Азии не имеет прямого выхода к морю, в связи с чем важным региональным проектом является строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Его реализация расширит международные торгово-инвестиционные, транзитные и туристические возможности для Центральной Азии, находящейся на маршруте Великого Шелкового Пути.

В рамках проводимой политики приоритетное внимание уделяется развитию "зеленой", "цифровой" и "креативной" экономики. В стране активно развивается локомотив "зеленой экономики": гидроэнергетическая отрасль; в эксплуатацию вводятся малые и средние ГЭСы.

В строительстве самой крупной ГЭС - Камбаратинской, будут участвовать наши уважаемые соседи - Казахстан и Узбекистан, потому что это укрепит энергетическую обеспеченность и оптимизирует использование водных ресурсов в регионе.

В целом, хочу отметить дух единства, взаимного понимания, доверия и поддержки, который был продемонстрирован в городе Чолпон-Ате два месяца назад, когда под председательством Кыргызстана прошла Четвертая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Надеюсь, что подписание всеми сторонами Чолпон-Атинского "Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в двадцать первом веке" откроет новую страницу в наших межгосударственных отношениях.

Мы привержены к продолжению работы в этом формате.

Уважаемый генеральный секретарь,

Уважаемые дамы и господа,

В завершение выступления, хочу заверить вас, что Кыргызстан твёрдо поддерживает ООН в качестве единственной универсальной структуры, уполномоченной всеми нами – государствами-членами ООН - решать бесконечно возникающие вызовы перед человечеством.

Рассчитываю, что ООН продолжит должным образом выполнять все свои функции и содействовать государствам-членам в решении насущных глобальных проблем и преодолению вызовов. Призываю все государства-члены в это сложное международное время оказать Организации безусловную политическую поддержку и солидарность.

Уважаемые дамы и господа, благодарю за внимание".