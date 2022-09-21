Конфликт на границе. Обстановка относительно стабильная

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 09:00 21 сентября 2022 г. обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области характеризуется относительно стабильная, но с элементами напряжённости.

Ночь с 20 на 21 сентября прошла спокойно, без происшествий.

Напоминаем, что с 20 сентября на кыргызско-таджикском участке госграницы проводятся работы по обнаружению, очистке и обезвреживанию приграничных территорий от неразорвавшихся снарядов, мин, боеприпасов и других взрывоопасных средств.

Подразделения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы, продолжают нести службу в усиленном режиме.