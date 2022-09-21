В Ошском госпитале на лечении находятся 5 солдат, прибывших из Баткена

По поручению мэра города Ош Алмаза Мамбетова вице-мэр города Ош Венера Рыскулова посетила военный госпиталь, где ознакомилась с состоянием военнослужащих, прибывших на лечение из Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в рамках мероприятия вице-мэр отметила, что каждый солдат, принимавший участие в боевых действиях по защите Родины на границе с Таджикистаном - настоящий герой.

"Каждый из вас - это гордость нашей республики, наша надежда и опора. В честь каждого солдата, героически защищавшего нашу Отчизну в эти дни необходимо называть улицы. Спасибо Вам за службу народу", - подчеркнула вице-мэр.

В рамках мероприятия солдатам от имени мэрии города Ош вручены спортивные костюмы, фрукты и сладости к столу.