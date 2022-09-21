Погода
$ 82.22 - 83.22
€ 83.02 - 84.02

В Ошском госпитале на лечении находятся 5 солдат, прибывших из Баткена

55  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По поручению мэра города Ош Алмаза Мамбетова вице-мэр города Ош Венера Рыскулова посетила военный госпиталь, где ознакомилась с состоянием военнослужащих, прибывших на лечение из Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в рамках мероприятия вице-мэр отметила, что каждый солдат, принимавший участие в боевых действиях по защите Родины на границе с Таджикистаном - настоящий герой.

"Каждый из вас - это гордость нашей республики, наша надежда и опора. В честь каждого солдата, героически защищавшего нашу Отчизну в эти дни необходимо называть улицы. Спасибо Вам за службу народу", - подчеркнула вице-мэр.

В рамках мероприятия солдатам от имени мэрии города Ош вручены спортивные костюмы, фрукты и сладости к столу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422811
Теги:
Баткенская область, Ош, приграничные конфликты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  