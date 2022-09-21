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Умер первый бизнес-омбудсмен Кыргызстана

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- Алина Мамаева
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Скоропостижно скончался бизнесмен-омбудсмен и бывший посол Великобритании в Кыргызстане Робин Орд-Смит. Информация размещена на официальном сайте института бизнес-омбудсмена.

"С горечью и тяжелым сердцем вынуждены сообщить о скоропостижной кончине бизнес-омбудсмена Робина Орд-Смита, - говорится в официальном сообщении института. - С кончиной Робина Орд-Смита бизнес-сообщество Кыргызстана потеряло выдающуюся личность, а коллектив института бизнес-омбудсмена – замечательного руководителя, друга и коллегу… Мы выражаем глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким… И со слезами разделяем боль и горечь невосполнимой утраты…".

Робин Орд-Смит занимал должность бизнес-омбудсмена Кыргызстана - уполномоченного правительством КР лица по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности с 2019 по 2022 год. Он стал первым бизнес-омбудсменом в истории республики.

До вступления в должность бизнес-омбудсмена в августе 2019 года более 30 лет он посвятил дипломатической службе, занимая многочисленные дипломатические посты, в том числе в Алжире, Румынии, Малайзии, Германии, Японии и Ираке. Господин Орд-Смит был послом Великобритании в Таджикистане (2012 - 2015 годы), затем послом Великобритании в Кыргызстане (2015 - 2018 годы).


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URL: https://www.vb.kg/422812
Теги:
Кыргызстан, бизнес-омбудсмен
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