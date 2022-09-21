Из-за халатности нотариуса клиентка осталась без машины

Из показаний потерпевшей: - Мой отец дал нам с мужем деньги на покупку машины. Через некоторое время муж стал меня уговаривать выдать ему доверенность на продажу автомобиля, чтобы на вырученные деньги приобрести дом. Я оформила генеральную доверенность с правом отчуждения и передоверия сроком на три года на имя А.Р. у частного нотариуса Б. Омуркановой.

После этого у нас с мужем и свекровью начались частые конфликты, а однажды к нам приехал брат мужа и они вдвоем избили меня до сотрясения мозга.

Я со своим братом приехала к нотариусу с просьбой аннулировать доверенность. Я из машины не выходила, брат зашел в контору, объяснил ситуацию, нотариус вышла к машине с реестровым журналом, в котором я расписалась. Она вручила нам копию заявления об аннулировании генеральной доверенности для передачи А.Р. Мы сразу же поехали к нему и отдали копию заявления…

Ситуация вроде бы простая, вполне стандартная. Не совсем стандартным оказалось ее развитие – и все по вине нотариуса.

Копию заявления об аннулировании гендоверенности А.Р. передали, но саму машину сразу не забрали. Потерпевшая уехала к мужу в Казахстан и жила с ним еще пару лет, пока он снова ее не избил. А вскоре оказалось, что ее машина уже перепродана-переоформлена по отозванной ею генеральной доверенности.

При чем здесь нотариус? При том, что она, как сказано в приговоре суда, грубо нарушила пункт 112 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Кыргызской Республики, согласно которому "в случае отмены доверенности на управление и распоряжение транспортными средствами извещение об отмене доверенности направляется в территориальные органы регистрации транспортных средств". То есть, зафиксировав аннулирование доверенности, нотариус Бермет Омурканова обязана была тут же соответствующим образом известить об этом соответствующие органы.

Иссык-Атинский районный суд признал нотариуса невиновной и оправдал в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Чуйский областной суд это решение отменил и признал ее виновной в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, но освободил от наказания по причине истечения срока давности. Верховный суд этот приговор оставил в силе.