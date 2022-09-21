Подозреваемый в избиении и ограблении Нурлана Мотуева задержан

Задержан подозреваемый в избиении Нурлана Мотуева. Об этом сообщила пресс-служба МВД Кыргызской Республики.

В УВД Свердловского района Бишкека с заявлением обратился гражданин Мотуев, который сообщил что 18 сентября примерно в 12 часов 40 минут на пересечении улиц Московской и Гоголя трое неизвестных лиц избили его и отобрали черную барсетку, в которой находился мобильный телефон "Самсунг А31", денежные средства (32 тысячи сомов), паспорт и пенсионное удостоверение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 ("Разбой") УК КР. Начато досудебное производство.

Сотрудниками 3-го Управления ГУУР МВД КР проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан ранее судимый за разбой и угон автомашин гражданин Б.И., уроженец Джалал-Абадской области.

Как стало известно, задержанный отбывал наказание в колонии-поселения №32, где и познакомился с пострадавшим Нурланом Мотуевым. Их связывали многолетние отношения, подозреваемый знал адрес проживания пострадавшего и другую информацию. Со слов Б.И., причиной ссоры стали личные разногласия. Он хотел отомстить и приехал к Мотуеву с двумя знакомыми.

Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека, его автомобиль марки Део-Нексия помещен на штрафстоянку.

В настоящее время оперативниками 3-го Управления ГУУР МВД КР проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения и задержания причастных к данному преступлению лиц.