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С 25 октября по 3 ноября пройдут встречи экспертов IT-индустрии КР и Японии

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- Анастасия Карелина
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С 25 октября по 3 ноября в Японии состоятся семинары и встречи между экспертами IT-индустрии Кыргызской Республики и представителями IT-бизнеса Страны восходящего солнца. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Глава кабмина Акылбек Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Кыргызской Республике Маэда Сигеки по случаю завершения его дипломатической миссии в Кыргызстане.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-японского сотрудничества и взаимодействия. В частности, были обсуждены вопросы реализации проекта "Одно село – один продукт" в областях республики, а также сотрудничество в сферах IT и горнорудной отрасли.

Маэда Сигеки поблагодарил кыргызскую сторону за плодотворное сотрудничество и выразил приверженность дальнейшей поддержки республики в ее развитии. Посол отметил, что экспортируемый в Японию кыргызский мед вышел на лидирующие позиции по объему поставок, и его популярность растет. Он также упомянул, что в целях продвижения инвестиций в Кыргызскую Республику со стороны японских IT-компаний и развития IT-бизнеса между Кыргызской Республикой и Японией, Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO) организует семинары. Они пройдут с 25 октября по 3 ноября в Токио, Осаке, Фукуоке и Нагоя. Запланированы серии встреч и семинаров между экспертами IT-индустрии Кыргызстана и представителями IT-бизнеса Японии.

Акылбек Жапаров отметил важность эффективной реализации проекта "Одно село – один продукт" в регионах страны с привлечением специалистов из Японии и увеличения объемов экспорта кыргызской продукции. Он также выразил заинтересованность в наращивании сотрудничества с японскими IT-компаниями и открытии их представительств в республике.


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URL: https://www.vb.kg/422828
Теги:
Япония, сотрудничество, Кыргызстан, Кабинет министров
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