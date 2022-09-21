380 баткенцам оказана помощь

20 сентября в штаб обратились порядка 380 жителя Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, 145 человек размещены в общежитии КГМА в селе Ташдобо, в общежитии №1 б размещены 30 человек, 150 человек размещены у добровольцев изъявивших желание оказать помощь.

Всем была оказана психологическая и медицинская помощь.Они обеспечены горячим питанием и напитками.

Мэрия города Бишкек выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, а также волонтерам, которые оказывают содействие в размещении граждан Баткенской области.