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380 баткенцам оказана помощь

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- Назгуль Абдыразакова
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20 сентября в штаб обратились порядка 380 жителя Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, 145 человек размещены в общежитии КГМА в селе Ташдобо, в общежитии №1 б размещены 30 человек, 150 человек размещены у добровольцев изъявивших желание оказать помощь.

Всем была оказана психологическая и медицинская помощь.Они обеспечены горячим питанием и напитками.

Мэрия города Бишкек выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, а также волонтерам, которые оказывают содействие в размещении граждан Баткенской области.


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URL: https://www.vb.kg/422830
Теги:
Баткенская область, приграничные конфликты, Бишкек, Помощь
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