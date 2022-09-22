Движение по новому мосту в жилмассиве "Эне-Сай" открыто

Реконструкция улицы Гидростроительной от Курманжан Датка до .Аул со строительством моста через реку Аламедин в жилом массиве "Эне-Сай" завершена. Улица открыта для проезда общественного транспорта.

Основные работы по строительству дороги и автомобильного моста завершены. Дорога позволит соединить жилмассив "Дордой 1" с жимассивом "Эне-Сай".

Протяженность дорогие составляет 1,4 километра, ширина проезжей части – 9 метров. Для горожан-пешеходов по обе стороны проезжей части проложили комфортабельные тротуары, а для полива зеленых насаждений установили ирригацию.

Также с сегодняшнего дня маршрут №192, у которого ранее конечный пункт был расположен в жилмассиве "Дордой", согласно решению межведомственной комиссии Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продлен до жилмассива "Эне-Сай".

Строительство данной дороги производилось в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет гранта КНР подрядной организацией – китайская корпорация China Road and Bridge Corporation.