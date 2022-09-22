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Дефицит железа - большая опасность

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- Нина Ничипорова
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Больные часто обращаются с жалобами: "У меня ничего не болит, но нет сил ни на что. Почему?" С этого вопроса началось и наше интервью с мэтром кыргызской гематологии академиком Абдухалимом РАИМЖАНОВЫМ.

-Возможно, вся соль, как говорится, в железе. Мышечная слабость, быстрая утомляемость, вялость, сонливость, некоторые другие симптомы могут свидетельствовать о железодефицитной анемии (ЖДА), которая приводит к снижению уровня гемоглобина в крови. Клиническая картина при этом недуге развивается не сразу. Почти треть пациентов не имеют никаких жалоб и считают себя абсолютно здоровыми, хотя лабораторные данные указывают на наличие анемии.

- Профессор, какие еще симптомы могут быть при таком виде анемии?

- Человеку трудно бывает заснуть, снижаются работоспособность, умственные способности, появляются головные боли, головокружение (чаще в вечернее время), шум в ушах, мелькание мушек перед глазами. Появляются сердцебиение, одышка при небольшой физической нагрузке или в покое. Случаются и обмороки. Могут быть нервозность, конфликтность, плаксивость, пропадает аппетит и возникает ощущение покалывания или мурашек в ногах, мерзнут руки и ноги.

К явным симптомам можно отнести также истонченность и ломкость ногтей. Причем у определенной части девушек этот процесс начинается еще со школьных лет, и объяснить его можно тем, что они родились с дефицитом железа от больной матери. О дефиците свидетельствуют и усиленное выпадения волос, их истончение, ломкость кончиков.

Не могу не сказать о характерных экзотических гастрономических пристрастиях - о непреодолимом желании употреблять в пищу что–либо необычное и малосъедобное: мел, лед, зубную пасту, краски, штукатурку, пепел, бумагу, яичную скорлупу, кору деревьев, сухой чай, уголь, глину, песок.

- И все эти изменения вызваны недостатком одного лишь элемента - железа?

- Дефицит возникает как при уменьшении его общего содержания в организме без функциональных нарушений, так и полном его истощении с развитием тяжелой анемии. Нетяжелое течение ЖДА не вызывает дистрофические поражения, поэтому носит обратимый характер. При тяжелом варианте в организме начинаются сдвиги, которые охватывают не только систему крови, происходят дистрофические изменения внутренних органов и систем, осложнения в период беременности и родов, задержка роста и развития детей, падает иммунитет.

Эта патология является самой распространенной в мире после инфекционных заболеваний. Исследования ВОЗ и Всемирного банка свидетельствуют о том, что железодефицит является третьей причиной временной нетрудоспособности у женщин в возрасте 15–44 лет. Ежегодно от 20 до 40 процентов случаев материнской смертности в мире связано именно с ним. Наша страна не исключение. Согласно исследованиям, проведенным в свое время сотрудниками Кыргызского научного центра гематологии, распространенность анемии, например, в Баткенской области у женщин детородного возраста составляет 60–70 процентов, а у беременных - 90–100 процентов, примерно такой же уровень в Джети–Огузском и Ак–Суйском районах. А если учесть, что в нашей стране сильны традиции многодетности и женщины рожают не через три года, в течение которых их организм восстанавливается, а бывает и через год, то о здоровье их самих и младенцев говорить не приходится.

- Как стать "железными" и поддерживать гемоглобин на уровне?

- Если есть признаки, о которых я упомянул, то надо обратиться к врачу, сдать анализы и строго следовать рекомендациям. Самостоятельно отменять лечение нельзя, как, впрочем, и назначать. Для лучшей переносимости препараты железа необходимо принимать до и во время еды.

Вообще же проблема железодефицита - государственная во всех странах. Везде обогащаются железом основные, наиболее часто употребляемые продукты питания - мука, соль.

В рацион питания для профилактики и лечения ЖДА надо включить продукты с большим содержанием гемового железа, которое находится в составе гемоглобина ,- свиную, куриную, говяжью печень, мясо кролика, ягненка, индейки, говяжий язык. Коэффициент усвояемости гемового железа составляет 20–30 процентов. Готовьте также чаще каши - гречневую, пшенную, ячневую, геркулес, богатые Fe бобовые - фасоль и горох. Особенно его много в таких ягодах и фруктах, как черника, персики, в икре осетровых рыб. Рекомендую включить в меню и кукурузу, черную смородину, листовой салат, шпинат, петрушку, цветную капусту, красные помидоры, цитрусовые, киви, клюкву.

Всасывание железа усиливают аскорбиновая, пировиноградная, лимонная, яблочная, винная кислоты, фруктоза. А также животные белки, сорбит, кумыс, бозо, мед темного цвета. Мясо, печень и рыба улучшают процесс всасывания железа из фруктов и овощей при одновременном их употреблении. И, наоборот, тормозят его чай, кофе, какао, которые снижают усвоение необходимого нам элемента на 40–50 процентов.


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URL: https://www.vb.kg/422835
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