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Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы относительно стабильная

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- Анастасия Карелина
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По состоянию на 8 часов 30 минут 22 сентября обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Ночь прошла спокойно, происшествий не зафиксировано.

Продолжаются работы по обнаружению, очистке и обезвреживанию приграничных территорий от неразорвавшихся снарядов, мин, боеприпасов и других взрывоопасных средств.

Рабочие комиссии Сторон продолжают проведение мероприятий по деэскалации обстановки и проверке исполнения договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от линии государственной границы в места их постоянной дислокации границы.


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URL: https://www.vb.kg/422841
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Таджикистан, Кыргызстан
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