Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы относительно стабильная

По состоянию на 8 часов 30 минут 22 сентября обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Ночь прошла спокойно, происшествий не зафиксировано.

Продолжаются работы по обнаружению, очистке и обезвреживанию приграничных территорий от неразорвавшихся снарядов, мин, боеприпасов и других взрывоопасных средств.

Рабочие комиссии Сторон продолжают проведение мероприятий по деэскалации обстановки и проверке исполнения договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от линии государственной границы в места их постоянной дислокации границы.