24 и 25 сентября в Бишкеке пройдут выставки сельхозпродукции

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана в выходные дни вновь организует ярмарки сельхозпродукции. Они будут проходить по субботам и воскресеньям каждую неделю, начиная с 24 и 25 сентября до 15 мая 2023 года.

К участию Минсельхоз приглашает производителей сельскохозяйственной продукции, руководителей агропромышленных предприятий и горожан.

Цель ярмарки - поддержка отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей в поставке сельхозпродукции горожанам по оптовым ценам.

Ярмарки будут проходить в Бишкеке на пересечении улиц Раззакова и Киевской, а также улиц Раззакова и Токтогула.