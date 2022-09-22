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24 и 25 сентября в Бишкеке пройдут выставки сельхозпродукции

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- Анастасия Карелина
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Министерство сельского хозяйства Кыргызстана в выходные дни вновь организует ярмарки сельхозпродукции. Они будут проходить по субботам и воскресеньям каждую неделю, начиная с 24 и 25 сентября до 15 мая 2023 года.

К участию Минсельхоз приглашает производителей сельскохозяйственной продукции, руководителей агропромышленных предприятий и горожан.

Цель ярмарки - поддержка отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей в поставке сельхозпродукции горожанам по оптовым ценам.

Ярмарки будут проходить в Бишкеке на пересечении улиц Раззакова и Киевской, а также улиц Раззакова и Токтогула.


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URL: https://www.vb.kg/422846
Теги:
Минсельхоз, ярмарка, Бишкек
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