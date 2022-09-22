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Рита Френч: Женщины Афганистана серьезно ограничены в своих правах

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Посол Великобритании по правам человека Рита Френч в своем выступлении заявила, что афганские женщины подвергаются "серьезному", "институционализированному" и систематическому угнетению в Афганистане.

Рита Френч, посол Великобритании по правам человека, сделала заявление об ухудшении условий жизни женщин и девочек в Афганистане, заявив, что они серьезно ограничены в своих правах человека.

"Женщины в Афганистане ограничены в своих домах и являются единственными людьми в мире, которым не разрешается посещать среднюю школу", - сказала Френч, выразив обеспокоенность.

Она также высоко оценила непоколебимую решимость и храбрость правозащитников в Афганистане, которые обратили внимание мировой общественности на ужасающие обстоятельства, в которых находятся афганские женщины.

По ее словам, требования международного сообщества к талибам "ясны" - это простое соблюдение прав человека и прав женщин, позволяющее им свободно работать, учиться и жить.

"Великобритания будет продолжать решительно отстаивать голоса афганских женщин и девочек и продолжать оказывать жизненно важную поддержку и предоставлять пространство для голоса афганских женщин", - добавила Френч.

Это произошло после того, как после прихода к власти талибов афганские женщины подверглись драконовской политике и ограничениям талибов, что, по мнению правозащитных организаций, является полным вытеснением женщин из общества.

Десятки девочек старше шестого класса в Пактии вышли на улицы 10 сентября после того, как им не разрешили посещать школу в этой провинции. Участницы уличных демонстраций раскритиковали закрытие школ для девочек и потребовали от талибов вновь открыть школы.

"Тот факт, что школы закрыты, шокирует нас. Мы не знаем, пройдем ли мы тестирование или нет, если школы закрыты и девочкам не разрешают ходить на занятия", - сказала ученица Мужда.

Между тем, в Твиттере Рина Амири, специальный посланник США по правам женщин и правам человека в Афганистане, сообщила, что она говорила с индонезийскими чиновниками о доступе к образованию для афганских мальчиков и девочек.

"Для меня большая честь посетить великого имама и женских улемов в Джакарте. Также я рада видеть афганских выпускников среди студентов [Исламского международного университета Индонезии]. С нетерпением жду продолжения обсуждений с Istiqlal и IIIU, чтобы расширить такие образовательные возможности для большего числа афганских женщин и мужчин", - написал Амири в Твиттере.

"Образование - это естественное и исламское право девочек. Прошло уже больше года с тех пор, как школы были закрыты для девочек. Талибы не выполнили свои обязательства в этом отношении и не обращают внимания на судьбу девочек", - сказал Парвиз Халили, преподаватель университета.

Это произошло после того, как Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что в Афганистане три миллиона девочек лишены образования.

"Три миллиона - таково примерное число девочек в Афганистане, которым не дают закончить среднее образование. Это нужно изменить. Сейчас", - написал ЮНИСЕФ в Твиттере.


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URL: https://www.vb.kg/422847
Теги:
Афганистан, Великобритания, права человека, Талибан, женщины
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