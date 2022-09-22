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Бишкекчан приглашают обсудить возможности разгрузки дорог Бишкека

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- Алина Мамаева
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28-го сентября пройдет урбан мероприятие Шааркана на тему "Два колеса: Как разгрузить дороги Бишкека?". Организаторы из ОО "МувГрин" приглашают бишкекчан узнать почему нужно развивать велоинфраструктуру и как это сделать в Бишкеке.

Урбанист инициативы Peshcom Илья Кулешов расскажет, как проектировать велодорожки и развивать велоинфраструктуру, о кейсе Алматы и разберет ситуацию в Бишкеке. А Инна Брусенская, эксперт по качеству воздуха ОО "МувГрин", презентует о связи велопользования и загрязнения воздуха. Велосипедисты не только не загрязняют атмосферный воздух за счет выхлопных газов и стирания шин, но и менее подвержены воздействию загрязненного воздуха, чем водители авто. Как и почему расскажут эксперты.

В панельной дискуссии представители муниципалитета расскажут о планах по развитию велопользования и обсудят рекомендации специалистов.

Спикеры панельной дискуссии: депутат Бишкекского городского кенеша Руслан Шаршенбай уулу, замдиректора "Бишкекглавархитектуры" Марат Жороев, замдиректора Агенства развития города Тимур Абылаев, замдиректора Института градостроительства и архитектуры Марина Кутателадзе, представитель мэрии и независимые эксперты.

Мероприятие пройдет с 18:00 до 20.00 по адресу: музей Фрунзе, ул Фрунзе 364.

Регистрация по ссылке. Места ограничены.


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URL: https://www.vb.kg/422850
Теги:
благоустройство, экология, Бишкек, Кыргызстан
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