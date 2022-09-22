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Минздрав: 137 пострадавших на границе проходят стационарное лечение

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- Канат Кожоев
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По оперативным данным Минздрава на 10.00 22 сентября 2022 года, в связи с вооруженным конфликтом в Баткенской области в организации здравоохранения обратились 198 человек, 61 из них назначено амбулаторное лечение, остальные проходят стационарное лечение в организациях здравоохранения Бишкека, Ошской и Баткенской областей.

120 переведены в организации здравоохранения Бишкек и города Оша:

  1. Национальный госпиталь - 75;
  2. Национальный хирургический центр - 8;
  3. Национальный центр охраны материнства и детства – 9;
  4. Больница скорой медицинской помощи – 8;
  5. Ошская областная объединенная больница – 20.

В стационарах имеется достаточный объем компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания медицинской помощи.


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URL: https://www.vb.kg/422852
Теги:
Баткенская область, Минздрав, приграничные конфликты, Кыргызстан, пострадавшие
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