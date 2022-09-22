Минздрав: 137 пострадавших на границе проходят стационарное лечение

По оперативным данным Минздрава на 10.00 22 сентября 2022 года, в связи с вооруженным конфликтом в Баткенской области в организации здравоохранения обратились 198 человек, 61 из них назначено амбулаторное лечение, остальные проходят стационарное лечение в организациях здравоохранения Бишкека, Ошской и Баткенской областей.

120 переведены в организации здравоохранения Бишкек и города Оша:

Национальный госпиталь - 75; Национальный хирургический центр - 8; Национальный центр охраны материнства и детства – 9; Больница скорой медицинской помощи – 8; Ошская областная объединенная больница – 20.

В стационарах имеется достаточный объем компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания медицинской помощи.