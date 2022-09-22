Касымалы Баялинов: 120 лет со дня рождения, биография и интересные факты

Народный писатель Киргизии К.Баялинов с семьей. г.Фрунзе, 1963г.

25 сентября 2022 года исполняется 120 лет со дня рождения Касымалы Баялинова, кыргызского, советского писателя, публициста, редактора, переводчика, народного писателя Киргизской ССР, Председателя правления Союза писателей.

Родился Касымалы Баялинов 25 сентября 1902 года в местности Котмалды с.Кок-Мойнок Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области в семье кочевника-скотовода. Рано оставшись сиротой, воспитывался у родственников. Во время восстания в Средней Азии в 1916г. попал в Китай, но после октябрьской революции все же вернулся на родину. Вернувшись, работал на разных работах, батрачил у кулаков. В 1919 году К.Баялинов вступил в ряды комсомола, окончил совпартшколу в г.Ташкенте. В 1920 году был направлен на педагогические курсы. С 1921 по 1925 гг. учился в Казахском педагогическом техникуме в г.Алма-Ата, с 1929 по 1933гг. в Коммунистическом университете трудящихся Востока им.И.В.Сталина в г.Москва.

В 1920 году работал в комитете комсомола Нарынского кантона.

В 1925 году был направлен на работу киргизской секции Центриздата в Москве. С 1926 по 1928 и с 1935 по 1937гг. – главный редактор Киргосиздата, 1933 по 1935гг. – редактор газеты Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области, с 1940 года – главный редактор журнала "Советтик Кыргызстан", с 1941 года – редактор областной газеты "Ыссыккөл чындыгы".

Председатель правления СП Киргизии с 1944 по 1955гг., с 1947 по 1949 гг. – научный сотрудник Института языков, литературы и искусства при Киргизском филиале АН СССР.

Ташкентская конференция писателей стран Азии и Африки. На снимке: участник конференции народный писатель Киргизской ССР К.Баялинов (2-й слева), поэт К.Маликов и поэт Т.Уметалиев. г.Ташкент, 1958г.

Начал печататься в 1923 году. Автор первого реалистического произведения киргизской прозы - повести "Ажар" (1928) о трагической судьбе женщин в дни Среднеазиатского восстания. Повесть была издана на многих языках народов СССР.

В 1929‒1940 годах писал рассказы о новой жизни Советской Киргизии ("Мурат", "Счастливый табунщик"). Военной теме посвящён цикл рассказов "В огне". Статья "Некоторые предложения господину Пойнтону" (1948) была направлена против отрицания расцвета национальных культур в СССР. В повести "На берегах Иссык-Куля" (1947) показал жизнь колхозного села в дни войны.

Повесть "Долина Курмана" (1958) рисует один из эпизодов восстания 1916г.

Масштабные романы, повести и рассказы "Братство" ("Боордоштор", 1962), "На берегах Иссык-Куля" ("Кел боюнда", 1952), "Мурат" (1929 г.) и др. заняли достойное место в духовной и культурной жизни киргизского народа.

Произведения Касымалы Баялинова вошли в хрестоматию и изучаются в общеобразовательной школе и на гуманитарных факультетах вузов республики, в научных учреждениях Киргизии. По его сюжету создана опера "На берегах Иссык-Куля", ряд музыкальных произведений различных жанров.

Его произведения изданы на русском, азербайджанском, узбекском, казахском, татарском, молдавском, французском, английском, немецком, чешском и др. языках.

Автор многочисленных публицистических статей, очерков, рассматривающие злободневные проблемы своего времени.

Касымалы Баялинов - один из первых профессиональных переводчиков, познакомивших киргизского читателя с произведениями А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. М. Горького и др.

В 1968 году удостоен звания Народного писателя Киргизии.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции и "Знак Почета", медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.", "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", Почетными грамотами Верховного Совета Киргизской ССР.

Председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР Т.Кулатов вручает Грамоту Верховного Совета народному писателю Киргизии К.Баялинову. г. Фрунзе, 1978г.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР IV созыва, депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов.

Сын - Марклен Баялинов (1933г.р.) - киргизский государственный деятель. Министр культуры Киргизской ССР (1985-1989гг), председатель Государственного комитета по кинематографии Киргизской ССР (1972-1984гг). Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Касымалы Баялинов скончался 3 сентября 1979 года, был похоронен на Ала-Арчинском кладбище.

В 1990-е годы Государственную республиканскую библиотеку им. Н.Г.Чернышевского переименовали в честь Касымалы Баялинова. Жители и гости столицы могут не только заниматься в читальных залах библиотеки, но и насладиться видом архитектурного здания, которое построено в 1962 году и где к главному входу ведет внушительная парадная лестница с гранитными ступенями. Фасады библиотеки имеют упрощенный внешний декор с ритмами пилястр и барельефами писателей и деятелей наук. В юбилейные даты в библиотеке постоянно проводятся мероприятия, посвященные Баялинову.

Писатели, участники второй декады киргизской литературы и искусства в Москве у Дома-Музея В.И.Ленина в горках

В Центральном Государственном архиве кинофотофонодокументов Кыргызской Республики хранятся аудиовизуальные документы о Баялинове, отражающие творческую и общественную деятельность в разные годы его жизни. Имеются кино и фонодокументы, в которых можно увидеть и услышать Касымалы Баялинова, где он дает интервью на литературных радиопередачах; выступления, о том как Октябрьская революция изменила жизнь киргизского народа. Также есть фотодокументы, отражающие его деятельность как писательскую, так и общественную.

Подготовила: заведующая отделом комплектования,

НСА и использования документов ЦГА КФФД КР

Н.Ж. Орозобаева