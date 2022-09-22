Двое малолеток грабили бишкекские аптеки

Ночью со 2 на 3 августа прошлого года Т.А. находилась на работе в аптеке "Айболит" на улице Байтика Баатыра. Примерно в десять вечера она осталась одна, закрыла входную дверь на ключ и продавала лекарства через маленькое окошко.

Примерно в два часа ночи женщина прилегла в своей комнате и задремала. Проснулась от какого-то шума. Встала, посмотрела на монитор камеры наружного видео наблюдения и увидела, как через маленькое окошко в аптеку лезет незнакомец в черном. Т.А. сразу нажала тревожную кнопку, чтобы вызвать сотрудников ГБР, и вышла к прилавку.

У прилавка стоял незнакомый парень – судя по всему, несовершеннолетний, азиатской внешности, одетый во все черное, с ножом в руке. Парень поднес к губам указательный палец, как бы предупреждая: "Молчи!"

От испуга женщина не знала, что делать и как себя вести. Нажала вторую тревожную кнопку, находящуюся под прилавком. Побежала к двери, в которую как раз стал кто-то стучаться. Через маленькое окошко она увидела двоих парней постарше грабителя. Они сказали, что хотят ей помочь: проезжали мимо и увидели, как кто-то штурмует аптеку. Эти двое помогли женщине выбраться наружу, они же вызвали милицию.

Из показаний подсудимого Актилека Т.:

- 2 августа 2021 года точного времени я не помню, ближе к вечеру я со своим другом по имени Исакбек вышли с компьютерного клуба и пошли гулять по городу, заходили в разные магазины, где Исакбек отвлекал продавца, а я в это время воровал разные вещи, продукты. Мне и Исакбеку нужны были деньги, поэтому мы решили ограбить аптеку.

Для этого надо было подготовиться. Мы зашли в магазин "Народный", где я украл кухонный нож, женские колготки и одну пару перчаток, Исакбек также украл нож и перчатки. Мы вышли из магазина и дальше гуляли по городу, два украденных ножа, женские колготки и перчатки положили в борсетку. По дороге заходили в продуктовые магазины, где вытаскивали разные продукты питания или же напитки.

Таким образом мы от ТЦ "Вефа" вышли к аптеке, подошли к входной двери, позвонили в звонок, нам ответила женщина. Я попросил её дать мне памперс, она принесла памперс, но я сказал, что нужен 3-й размер. Когда она пошла менять, я через окно входной двери залез в аптеку, Исакбек стоял возле двери. Продавщица аптеки увидела, как я залез, и начала ругать и кричать на меня. Исакбек убежал, а женщина открыла мне дверь, и я вышел.

Дошли до другой аптеки, которая находится на улице Фатьянова. Увидели, что окно открыто. Мы с Исакбеком надели колготки на голову и залезли через окно. Внутри аптеки я вытащил нож и направился к кассе. Увидел девушку, которая очень сильно испугалась и закричала, но я ей сказал, чтобы она не кричала. Она начала что-то говорить, не помню, что, кто-то начал стучаться в аптеку, но я, угрожая ножом, не дал ей выйти. Искакбек взял из кассы деньги. Девушка просила нас успокоиться. Сказала, что если мы успокоимся, она откроет дверь и выпустит нас. Мы согласились, вышли через дверь и убежали.

Потом мы направились к другой аптеке. Подошли к входной двери, я надел на голову колготки, а нож положил в правый рукав, после чего выдавил окно, Исакбек помог мне залезть и проникнуть внутрь аптеки. Я вытащил нож, направился к кассе, в этот момент выбежала продавщица, которая увидела у меня в руке нож и испугалась. Я зашёл за прилавок, опустил стойку, жестом показал женщине, чтобы она не кричала, а она побежала к выходу. Я увидел каких-то людей, которые помогали ей выйти из аптеки, зашел в туалет, где спрятал нож в верхнем углу за трубой, колготки снял с головы и спустил в унитаз…

Через некоторое время прибежали сотрудники милиции и задержали меня.

Аналогичные показания дал дружок Актилека Исакбек.

Оба они – несовершеннолетние, оба – уроженцы Оша.

То, что они сделали, следствие квалифицировало как разбой, то есть "нападение с целью завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору, с проникновение в жилище, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Наказание по этой статье Уголовного кодекса предусмотрено суровое – до одиннадцати лет лишения свободы.

Октябрьский районный суд учел все отягчающие и смягчающие обстоятельства и приговорил Актилека к пяти годам исправительной колонии для несовершеннолетних. Исакбеку назначен такой же срок, но ему наказание заменено пробационным надзором.