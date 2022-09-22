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15 иностранных компаний, оказывающих электронные услуги в КР, платят НДС

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- Анастасия Карелина
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15 иностранных компаний, которые реализуют услуги в электронной форме в Кыргызской Республике, зарегистрированы в качестве плательщика налога на добавленную стоимость в бюджет республики. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Удаленную налоговую регистрацию в электронном сервисе ГНС www.vat.salyk.kg прошли 4 компании, зарегистрированные в Нидерландах, по две компании в США, Великобритании, России и по одной компании в Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратах, Армении, Казахстане, Кипре.

В настоящее время функционал сервиса позволяет иностранной организации, оказывающей электронные услуги, пройти налоговую регистрацию в качестве налогоплательщика НДС, получить идентификационный налоговый номер и доступ в личный кабинет налогоплательщика.

Так называемый "Налог на Google" относится к иностранным организациям, оказывающим услуги в электронной форме без использования доменного имени или IP-адреса, зарегистрированного в Кыргызской Республике, местом поставки которых признается территория Кыргызской Республики.

Ставка НДС составляет 12 процентов с суммы реализованных услуг.


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URL: https://www.vb.kg/422857
Теги:
налоги в Кыргызстане
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