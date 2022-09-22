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Акылбек Жапаров встретился с главой представительства АБР

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- Анастасия Карелина
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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров встретился с главой Постоянного представительства Азиатского банка развития в Кыргызской Республике Канокпан Лао-Арайя. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Глава кабмина отметил, что Азиатский банк развития является стратегическим партнером, оказывающим значимую поддержку нашей стране во всех ключевых областях развития.

"Кыргызская Республика заинтересована в поддержке трансформации экономики страны в диверсифицированную и конкурентоспособную экономику частного сектора, способную создавать рабочие места, интегрироваться в региональные и глобальные производственно-сбыточные цепочки", - сказал он.

Лао-Арайя информировала Акылбека Жапарова о предстоящем в октябре текущего года визите Совета директоров АБР в Кыргызстан и важности обсуждения новой стратегии партнерства со страной на 2023-2027 годы.

Председатель кабинета министров подчеркнул приоритетные направления развития страны, в числе которых развитие проектов по возобновляемым источникам энергии и по изменению климата.

В ходе встречи были обсуждены вопросы разработки новой стратегии партнерства, продвижения текущих проектов финансового учреждения в стране, а также дальнейшее укрепление сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/422859
Теги:
АБР, Акылбек Жапаров, Кабинет министров
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