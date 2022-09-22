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Воспитанники СДЮШОР завоевали шесть медалей на чемпионате по шахматам

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- Жан Алиев
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Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по шахматам на Чемпионате Западной Азии по шахматам среди юниоров выиграли 2 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых медали.

Чемпионат проходил на Иссык-Куле с участием около 30 юношей и девушек не старше 20 лет из семи стран: Кыргызстана, Индии, Ирана, Пакистана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Соревнования проводились по 3 видам: классические шахматы, рапид и блиц.

Результаты по классическим шахматам:

Опен:

  1. FM Абдурахмонов Мухаммадали
  2. FM Съездбеков Руслан
  3. FM Абдильхаир Абильмансур

Среди девочек:

  1. Маликова Маржона
  2. WIM Султанбек Зейнеп
  3. Шокиржонова Барчиной

Результаты по рапиду:

Опен:

  1. FM Орозбаев Эльдияр
  2. FM Абдильхаир Абильмансур
  3. FM Жакшылыков Эржан

Девочки:

  1. WCM Омонова Умида
  2. WIM Серикбай Асель
  3. Съездбекова Айжан

Итоги чемпионата по блицу:

Юноши:

  1. FM Съездбеков Руслан
  2. FM Абдурахмонов Мухаммадали
  3. FM Орозбаев Эльдияр

Девочки:

  1. WCM Омонова Умида
  2. WFM Махдиан Аноуша
  3. WFM Асгхарзадэ Митра


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URL: https://www.vb.kg/422862
Теги:
спорт, чемпионат, Бишкек, Кыргызстан
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