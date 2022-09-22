Воспитанники СДЮШОР завоевали шесть медалей на чемпионате по шахматам

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по шахматам на Чемпионате Западной Азии по шахматам среди юниоров выиграли 2 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых медали.
Чемпионат проходил на Иссык-Куле с участием около 30 юношей и девушек не старше 20 лет из семи стран: Кыргызстана, Индии, Ирана, Пакистана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
Соревнования проводились по 3 видам: классические шахматы, рапид и блиц.
Результаты по классическим шахматам:
Опен:
Среди девочек:
Результаты по рапиду:
Опен:
Девочки:
Итоги чемпионата по блицу:
Юноши:
Девочки: