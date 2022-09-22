Воспитанники СДЮШОР завоевали шесть медалей на чемпионате по шахматам

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по шахматам на Чемпионате Западной Азии по шахматам среди юниоров выиграли 2 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых медали.

Чемпионат проходил на Иссык-Куле с участием около 30 юношей и девушек не старше 20 лет из семи стран: Кыргызстана, Индии, Ирана, Пакистана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Соревнования проводились по 3 видам: классические шахматы, рапид и блиц.

Результаты по классическим шахматам:

Опен:

FM Абдурахмонов Мухаммадали FM Съездбеков Руслан FM Абдильхаир Абильмансур

Среди девочек:

Маликова Маржона WIM Султанбек Зейнеп Шокиржонова Барчиной

Результаты по рапиду:

Опен:

FM Орозбаев Эльдияр FM Абдильхаир Абильмансур FM Жакшылыков Эржан

Девочки:

WCM Омонова Умида WIM Серикбай Асель Съездбекова Айжан

Итоги чемпионата по блицу:

Юноши:

FM Съездбеков Руслан FM Абдурахмонов Мухаммадали FM Орозбаев Эльдияр

Девочки: