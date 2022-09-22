МДС: Реформа Трудового кодекса КР принесет много плюсов

О необходимости реформы трудового законодательства заявил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков на заседании Инвестиционного совета при кабинете министров КР под председательством главы кабмина Акылбека Жапарова.

Эффективная площадка для диалога

"Хорошо, что наконец-то было проведено первое заседание Инвестсовета при кабмине в новом формате, потому что Инвестсовет - наиболее эффективная площадка государственно-частного диалога, которая остается стабильной на протяжении более 15 лет", - сказал vb.kg Аскар Сыдыков.

Бизнес-сообщество приветствует предложение председателя кабмина проводить заседания чаще - не раз в квартал, а раз в месяц. "Потому что вопросов у нас накапливается много, и чтобы не затягивать их решение, надо собираться почаще, - выразил мнение бизнеса глава МДС. - Хорошо бы проводить заседания Инвестсовета под председательством президента".

Баланс интересов работника и работодателя

Одна из основных сфер, которая интересует инвесторов в любой отрасли экономики по всему миру - это трудовое законодательство. Бизнес всегда интересуется, как обстоят дела с регулированием трудовых отношений в той или иной стране. В Кыргызстане Трудовой кодекс во многом сохраняет элементы советского КЗоТа (Кодекса законов о труде). Этот подход к регулированию трудовых отношений выражается в приоритете интересов работника над работодателем.

"Такой дисбаланс и устаревшие положения Трудового кодекса влияют на инвестиционную привлекательность Кыргызстана и на его позиции в международных рейтингах ведения бизнеса, потому что многие из них содержат показатель по регулированию трудовых отношений", - заявил vb.kg глава МДС.

Рыночная экономика диктует свои правила, здесь сохраняется баланс интересов работника и работодателя - без перекоса в ту или иную сторону. Во многих стремительно развивающихся и развитых странах предоставляется практически полная свобода на договоренность о трудовых отношениях внутри трудового договора.

Примеров того, насколько устарело трудовое законодательство Кыргызстана, немало. В нем нет сроков исковой давности по взысканию заработной платы, что дает возможность для злоупотреблений. Были случаи, когда работники через 10-15, а то и 20 лет взыскивали в полном объеме заработную плату и еще пени с санкциями. К таким же последствиям может привести ситуация с пени за несвоевременную выдачу трудовой книжки. Хотя само понятие "трудовая книжка" в современном мире уже не актуально, все переходят на электронный формат.

Давно устарели требования предоставлять ежемесячную отчетность в службы занятости. Сегодня нелегко оформить по законодательству срочный трудовой договор, хотя это нужно многим работодателям. Трудовые отношения зачастую не оформляют - идет неформальная оплата труда. Как следствие, растет теневая экономика, не защищаются права ни работника, ни работодателя и не отчисляются социальные платежи.

Бизнес считает, что принцип свободы договора, который содержится в гражданском законодательстве, должен во многом присутствовать и в рамках трудового законодательства.

"Если сделать трудовое законодательство удобным, сбалансированным и современным, с учетом принципов рыночной экономики, то работодатели сами будут стремиться оформлять трудовые отношения в законном порядке - в виде трудовых договоров", - рассказал vb.kg глава МДС.

Соответственно, вырастут объемы социальных отчислений, лучше будут защищены права и работника, и работодателя. Плюс государство получит больше статистической и другой информации по занятости населения. "Вот сколько плюсов можно получить от реформирования Трудового кодекса", - заключил глава МДС.

Председатель кабмина поддержал эту идею, и было принято решение не просто внести поправки, а создать совершенно новую редакцию Трудового кодекса, основанную на принципах рыночной экономики.

Налоговый кодекс

Большой проект поправок в Налоговый кодекс находится в настоящее время на общественном обсуждении, и у бизнеса немало замечаний и предложений к нему. Аскар Сыдыков призвал обеспечить открытость их рассмотрения, как и всего процесса доработки Налогового кодекса. А также предложил провести отдельное совещание с участием премьер-министра, чтобы обсудить предложения бизнеса и учесть их максимально.

"Председатель кабмина поддержал нашу идею, поэтому надеемся, что такая встреча состоится уже в ближайшее время", - отметил глава МДС.

На заседании Инвестсовета он представил некоторые замечания бизнеса. Для стимулирования безналичных расчетов и снижения уровня неформальной экономики нужно продлить действие нулевой ставки налога с продаж по безналичному расчету, потому что с 2023 года она не будет действовать. Необходимо убрать ограничения на внесение поправок в Налоговый кодекс один раз в год.

"Потому что бизнес не может ждать месяцы или годы, пока решатся проблемные вопросы в Налоговом кодексе, - объяснил Сыдыков. - К примеру, общепит и туризм ждут уже много месяцев снижения налоговых ставок. Поправки в НК нужно вносить по мере необходимости".

Предложения бизнеса касаются и зачета НДС на приобретаемые услуги за рубежом, и акцизного налога на энергетики. Этот акциз следует распространять только на энергетические напитки, а не на все тонизирующие и прохладительные напитки, как это происходит сейчас. Потому что нарушаются права производителей таких напитков, что может поставить под угрозу многомиллионные инвестиции в дальнейших производствах.

Бизнес надеется, что эти и многие другие вопросы будут решены совместно с Минэкономики и кабмином.

Крупнейший проект ГЧП

Площадка Инвестсовета в нынешнем формате объединяет также вопросы государственно-частного партнерства (ГЧП). Глава МДС сообщил о крупнейшем проекте ГЧП на сегодняшний день. В результате конкурса, организованного авторитетной международной организацией IFC, будет отобран партнер-инвестор, который модернизирует аэропорт "Манас" и будет готов вложить более $400 миллионов в его развитие.

"Мы ждем конкурс, потому что это очень значимый проект национального масштаба. В случае его успешной реализации ожидается повышение доверия международных финансовых институтов, других организаций и инвесторов в целом, а также большой толчок к реализации других крупных ГЧП-проектов", - сказал vb.kg Аскар Сыдыков.

Нужно ускорить запуск этого проекта и в целом продвигать применение механизмов ГЧП в Кыргызстане, потому что идет конкуренция с соседними странами по ГЧП-проектам по развитию аэропортов. Интерес инвесторов в этом направлении имеется, и при умелом управлении он может возрасти.

Этот ГЧП-проект может стать драйвером для развития туризма, логистики и дальнейшего расширения сотрудничества с международными финансовыми институтами.

В заседании Инвестсовета приняли участие представители бизнес-ассоциаций, международных организаций и госорганов. Рассмотрены также вопросы разработки программы по выходу Кыргызстана на международный рынок капитала, развития безналичных платежей и внедрения новых финансовых инструментов, развития возобновляемых источников энергии, лицензирования использования подземных вод для сельскохозяйственных нужд. По итогам заседания приняты решения по проработке и внесению в кабмин соответствующих документов.

Бизнес готов помогать

В стране в этот день был объявлен национальный траур, и глава МДС выразил соболезнование семьям и близким погибших в результате вторжения в Кыргызскую Республику. Бизнес, как и прежде, продолжит оказание гуманитарной и иной помощи государству и народу в преодолении любых кризисных трагических ситуаций.