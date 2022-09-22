Институт акыйкатчы призывает суды следовать принципу независимости

Институт акыйкатчы призывает суды, верша правосудие, отстаивать и претворять в жизнь принцип независимости судебных органов, не принимая на себя ответственность за недостатки и пробелы следствия.

Институт омбудсмена с сожалением отмечает наметившуюся негативную тенденцию судебной практики по рассмотрению дел в отношении представителей средств массовой информации, журналистов, блогеров и активистов. Практически во всех уголовных делах в отношении указанных лиц имеются процессуальные нарушения и недостатки следствия, что:

ставит под сомнение всесторонность, полноту и объективность проведенного следствия, ограничило подозреваемых и обвиняемых лиц, в доказывании своей невиновности; привело к несоблюдению конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Если по некоторым делам правоохранители вышли за пределы установленных законодательством служебных полномочий, то по другим не в полной мере соблюли принципы уголовного преследования.

Также Институт омбудсмена обращает внимание на конституционные гарантии, и что любые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого, куда законодателем включены также и сомнения, возникающие при применении уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Следственные ошибки, процессуальные нарушения и недостатки следствия не могут быть восполнены во время судебного разбирательства, однако в каждом случае это может влиять на судебные ошибки и ложится бременем недоверия к правосудию.

Как национальный правозащитный институт, Институт омбудсмена вновь обращает внимание судей, правоохранительных органов на то, что свобода слова является главным достоянием страны за годы становления независимости, признанная в том числе международным сообществом и партнерами по развитию. Свобода мнений и свобода их выражений, свобода СМИ гарантированы Конституцией, строгое соблюдение которых является основополагающим показателем свободного, правового, демократического государства.

Институт акыйкатчы считает, что последние события показали, что все активные пользователи социальных сетей, блогеры, активисты, журналисты, в том числе и те, в отношении которых идет уголовное судопроизводство, несмотря на свои разные политические взгляды смогли объединиться и поддержать Родину и руководство страны в информационном пространстве по всему миру и защитили от попыток дискредитации.

И если граждане проявляют единение, созидание, мудрость и стойкость в следовании стандартам прав и свобод человека и гражданина, то необходимо и всем слугам народа подхватить и возглавить эти позитивные тенденции.