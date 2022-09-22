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Президент провел рабочее совещание по ситуации в Баткенской области

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- Канат Кожоев
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 22 сентября, с участием руководства и членов Кабинета Министров, руководителей силовых ведомств, секретаря Совета безопасности провел рабочее совещание по текущей ситуации в Баткенской области. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

На совещании заслушана информация по обеспечению пограничной безопасности и восстановлению инфраструктуры региона.

Президент Садыр Жапаров дал ряд конкретных поручений, в первую очередь касающихся оказания всей необходимой помощи эвакуированным жителям приграничных территорий, восстановления пострадавших жилых домов и строительства новых домов на месте полностью разрушенных в кратчайшие сроки до наступления холодов, скорейшего восстановления социально-гражданской инфраструктуры.


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URL: https://www.vb.kg/422877
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, президент, приграничные конфликты, Кыргызстан
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