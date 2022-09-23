Лишать навсегда прав преступников за рулем

В декабре прошлого года президент Садыр Жапаров подписал Указ "О неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения". Меры тут действительно нужны неотложные - за последние годы в Кыргызстане в автоавариях погибли более десяти тысяч человек.

Причины дорожно–транспортных происшествий бывают разные. Но подавляющее большинство ДТП случаются все–таки из–за пресловутого человеческого фактора. Садясь за руль, человек не понимает, что теперь в его руках смертельное оружие. Отсюда преступная беспечность, наплевательское отношение к правилам, полное отсутствие элементарной культуры вождения.

Поздним вечером, практически ночью с 3 на 4 сентября страшное ДТП с участием трех машин случилось на объездной трассе, в районе поворота на ГЭС–5. Пятеро погибших. Еще трое, включая маленького ребенка, - в больнице.

"Столкнулись автомашины марок BMW, Mazda и Mercedes–Benz. По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу". Это сухая официальная милицейская сводка. За ней стоит человеческая трагедия.

За рулем одного из автомобилей была 36–летняя Севара К. Удивительно светлый, позитивный человек. Никто никогда не видел ее в плохом настроении. Мастер–парикмахер, она заочно получила высшее юридическое образование, но из салона красоты уходить не спешила. Про таких говорят: золотые руки, золотое сердце. Ее постоянные клиентки до сих пор в шоке: Севара мертва?! Не может быть! В ней же было столько жизни!

В прошлом году Севара похоронила отца. Оплакивала его в соцсетях, желала ему всего самого хорошего там, где он сейчас находится. "Буду ждать нашей встречи на небесах", - кто мог подумать, что эти слова окажутся пророческими?

С утра 3 сентября, вспоминают коллеги, Севара была на работе. Рассказывала, как предполагает отметить день рождения мамы. Как раз в тот день, 3 сентября, большая семья собиралась в центр отдыха "Гавайи". Есть видео, как все они дружно веселятся, отмечая день рождения мамы–бабушки–тещи. Как именинница пытается танцевать в инвалидном кресле. Веселятся от души - за пару часов до трагедии, из которой многие из них живыми не выйдут. Поедут домой и, уже подъезжая к Бишкеку, не смогут избежать лобового столкновения.

Кто был прав, а кто виноват в той аварии - разберется следствие. Пока ясно одно: даже если ты очень дисциплинированный и аккуратный водитель (а Севара была как раз из таких), это не дает сто-процентной гарантии, что с тобой на дороге ничего не случится. Самое ужасное, что трагическая случайность, причина которой - невнимательность и самонадеянность (о пьяных за рулем даже говорить не будем), может стать роковой.

Через неделю, вечером 11 сентября, авария на Иссык–Куле, в Тюпском районе, унесла еще пять человеческих жизней.

Около половины десятого на автотрассе Балыкчы - Ананьево - Каракол Volkswagen Passat сбил лошадь. Машину из–за этого занесло, водитель потерял управление, не справился со своим железным конем и... тоже выехал на встречку. Дальше - лобовое столкновение с двумя автомобилями, Subaru Legasy и Honda Accord.

"Последний автомобиль ехал с Subaru Legasy в одном направлении. В результате ДТП пять человек - водитель Passat и его две дочери (14 лет и одного года), пассажиры Honda Accord погибли. Четыре человека доставлены в больницу, в том числе пятилетняя девочка", - гласит беспристрастная сводка.

Тем временем в Кемине суд отпустил из–под стражи водителя, виновного в смертельном наезде на пешехода. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения: микроавтобус на большой скорости сбивает человека и, не останавливаясь, мчится дальше.

Суд учел, что водитель имеет на иждивении маленького ребенка, а также постоянное место жительства. Что не пытается скрыться от следствия и суда (хотя сначала, между прочим, сотрудникам милиции после аварии пришлось его разыскивать и задерживать). Виновник ДТП оставлен под домашним арестом. И когда суд будет рассматривать материалы уголовного дела об аварии со смертельным исходом, этому горе–водителю тоже много не дадут. Максимум - лет пять колонии–поселения.

Слишком мягкие, непозволительно мягкие в Кыргызстане законы, касающиеся дорожно–транспортных происшествий!

12 сентября на заседании Жогорку Кенеша, посвященном социальной политике, вынесен на обсуждение законопроект, предполагающий ужесточение наказаний за нарушение ПДД.

МВД предлагает внести в Кодекс о правонарушениях новый вид взыскания в виде лишения водительских прав за грубое или повторное нарушение правил. За вождение в состоянии "опьянения алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и другими одурманивающими веществами" предлагается лишать водителя прав на три года, при повторном задержании на 10 лет или даже пожизненно.

- Мы хотим изменить закон из–за того, - комментирует начальник ГУО БДД Азамат Исраилов, - что в прошлом году более 12 тысяч водителей были задержаны в нетрезвом состоянии. За 8 месяцев этого года 8 тысяч 810 водителей задержали. Ни одного не лишили прав, а надо!

На три года будут лишать прав и тех водителей, кто совершил ДТП и скрылся. А тех, кто в течение года сделал три грубых нарушения правил дорожного движения, МВД предлагает отправлять на повторную сдачу экзамена на знание ПДД. Какие нарушения считаются грубыми? Например, игнорирование запрещающего (красного) сигнала светофора или тот же выезд на встречную полосу.

Комитет Жогорку Кенеша по социальной политике, заслушав представителей МВД, принял законопроект в первом чтении. Хорошее начало.