Как официальный Киев отреагировал на кыргызско-таджикский конфликт?

Военную агрессию со стороны Таджикистана на Кыргызстан некоторые либеральные деятели и пользователей Кирнета тут же сравнили с СВО РФ на Украине. И буквально приравняли в "статусе" эти ситуации. Хотя ничего общего здесь, конечно же, нет.

Еще более любопытно, что официальный Киев в свою очередь вообще никак не отреагировал на нападки таджикских военных и наемников на пограничников и мирных граждан Кыргызстана. Не сделал никаких заявлений посол Украины в Кыргызстане Валерий Жовтенко, нет ни одной реакции на сайте МИДа Украины. Впрочем, этого можно было ожидать.

С самого начала СВО украинский президент и посол в Кыргызстане пытались "перетянуть" президента и правительство республики на свою сторону. И это несмотря на подчеркнуто нейтральную позицию официального Бишкека.

Зеленскому и его представителям это категорически не понравилось. Президент Украины даже демонстративно отозвал Жовтенко из Кыргызстана "за оправдание агрессии против Украины", но посол так и не выехал из Бишкека. Позже Валерий Жовтенко достаточно нервно отзывался о кыргызстанских чиновниках, которые, дескать, не желают оказывать гуманитарную помощь Украине.

"Отношения с кыргызской стороны складываются сдержанно. Но то, что не удается встретиться с министром чрезвычайных ситуаций, непонятно. Речь идет о жесте помощи по оказанию гуманитарной помощи для Украины. Я не говорю о волонтерах, которые помогают, их у вас много, с ними работаем. Но правительство Казахстана как-то нашло возможность помочь с гуманитаркой", - заявил в апреле этого года посол Украины в Кыргызстане.

На этом его медийная активность стихла (кроме интервью, которое Жовтенко дал "Азаттыку" - изданию, финансируемого правительством США). И сейчас, когда нашей республики так нужна информационная поддержка всего мира, чтобы показать вероломные намерения таджикского режима, официальный Киев молчит.

Хотя, не исключено, что Жовтенко продолжает, как и раньше, проводить "чайные" встречи с журналистами Кыргызстана, блогерами и НПО, кои давно уже проложили дорожку в посольство Украины. Просто это уже все не так активно афишируется.

Несколько иная судьба у другого посла Украины – в Казахстане. Петр Врублевский отличился тем, что заявил в интервью блогеру-националисту Диасу Кузаирову, что "... попытаемся убить их (русских) как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

Скандал разразился знатный, и Врублевский был выслан из Казахстана по требованию властей. Что, к сожалению, не отменяет, что в дальнейшем украинские дипломаты не будут вносить смуту в общество соседней дружественной республики. Которая на всех уровнях – и государственном и гражданском выразила поддержку братскому Кыргызстану.