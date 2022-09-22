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На стороне Таджикистана воевали члены НФСА

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В приграничном конфликте Кыргызстана и Таджикистана действительно принимали участие представители незаконных международных бандформирований. Информацию об этом редакции vb.kg подтвердили собственные источники.

По их данным, среди таджикских военных были замечены члены военной группировки НФСА (Национальный фронт сопротивления Афганистана), в число которых также входят беглые боевики, прошедшие подготовку на территории Сирии и Ирака, противодействующие нынешней власти в Афганистане.

Отметим, ранее в соцсети появился видеоролик, в котором группа вооруженных таджиков проходит мимо разбитого танка. Автор ролика за кадром рассказывает: "Вот мы возвращаемся с войны, с нами вместе идёт генерал Шох. Танк взорвал Мырза Хожа из Белгилика. Трупы уже забрали. Вот мой последователь Резвон".

В этот момент на кадрах видео появился вооруженный мужчина в традиционном афганском головном уборе – пакуле или пуштунке.

Собственные источники подтвердили нам, что этот Резвон действительно является уроженцам провинции Парван в Афганистане и членом НФСА.

Стоит также отметить, что руководство НФСА открыто проживает на территории Таджикистана.

Напомним, ранее глава Совбеза Марат Иманкулов на пресс-конференции в Бишкеке рассказал, что они внимательно изучает все видеоматериалы по событиям на границе.

Справка: Национальный фронт сопротивления Афганистана - военно-политическое объединение в Афганистане, созданное в июле - августе 2021 года в период наступления талибов и состоящее из бывших членов Северного альянса. Фронт действует на территориях провинции Панджшер.

Панджшерское сопротивление возглавляется Ахмадом Масудом - сыном полевого командира Ахмад Шаха Масуда, известного своей успешной борьбой сначала с советскими войсками, а потом с "Талибаном".


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URL: https://www.vb.kg/422883
Теги:
Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан
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