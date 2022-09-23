Главы МИД Кыргызстана и Грузии провели встречу

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, на встрече стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызской Республикой и Грузией.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями и наметили конкретные шаги по активизации двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической, социально-гуманитарной и иных сферах. Обсуждены планы по организации взаимных визитов на высоком уровнях.

Сторонами выражена взаимное и твердое намерение вести совместную работу по расширению и всестороннему углублению кыргызско-грузинских отношений.

В ходе встречи Кулубаев также информировал собеседника о последних событиях на кыргызско-таджикской границе, подчеркнув о приверженности Кыргызстана к деэскалации и неизменной позиции по решению спорных вопросов исключительно политико-дипломатическими методами", - говорится в сообщении ведомства.