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Конфликт на границе. Талибан выразил сочувствие пострадавшим в Кыргызстане

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- Канат Кожоев
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МИД Афганистана считает, что человеческие жертвы со стороны Кыргызстана и необходимость эвакуировать с мест проживания тысячи мирных жителей в связи с ситуацией на границе вызывает сожаление. Такое заявление сделал в Twitter официальный представитель правительства радикального движения "Талибан" Абдул Кахар Балхи.

"Мы считаем недавние приграничные столкновения между Кыргызстаном и Таджикистаном тревожными и выражаем сожаление по поводу жертв. Эти столкновения создали проблемы для гражданского населения. В частности, они привели к перемещению тысяч мирных жителей с кыргызской стороны. Эти жертвы и перемещение мирных жителей вызывают сожаление", - написал он.

Представитель "Талибана" от имени Исламского Эмирата призвал стороны решать пограничные вопросы путем диалога и взаимопонимания.

"Продолжающиеся столкновения могут подорвать безопасность и стабильность всего региона. Люди по обе стороны границы не должны становиться жертвами или вынужденными переселенцами", - резюмировал Абдул Кахар Балхи.

Стоит отметить, что СМИ Таджикистана не публиковали официальное заявление "Талибана", в котором отмечаются жертвы и эвакуации именно с кыргызской стороны. В некоторых же наших СМИ дали эту новость и вовсе частично, отметив только призыв МИД Афганистана решить приграничный спор путем диалога и взаимопонимания.


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URL: https://www.vb.kg/422890
Теги:
приграничные конфликты, Таджикистан, Талибан, Кыргызстан
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